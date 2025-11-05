До 1 млн рублей: кому положена максимальная выплата по беременности и родам

До 1 млн рублей: кому положена максимальная выплата по беременности и родам

Максимальный размер пособия по беременности и родам продолжает расти. В 2026-м он составит более 955 тыс. рублей. По сравнению с 2025 годом выплата увеличится на 20%, а относительно 2023 года — более чем в 2,5 раза. NEWS.ru рассказывает, кто из будущих мам получит максимальную сумму, как будет рассчитываться размер выплаты при средней зарплате, какое пособие полагается женщине, чья зарплата не превышала МРОТ.

Что такое пособие по беременности родам

Декретное пособие — это форма государственной поддержки беременных, предусмотренная системой социального страхования. Выплата призвана компенсировать потерю дохода в тот период, когда женщина готовится к родам и восстанавливается после них.

Право на получение имеют как беременные, так и те, кто усыновил ребенка младше 3 месяцев. Мужчины не могут претендовать на этот вид пособия. Размер выплаты рассчитывается индивидуально и зависит от среднего заработка, прожиточного минимума трудоспособного населения (ПМ) (для студенток), денежного довольствия (для военнослужащих), а также минимального размера оплаты труда — МРОТ (при отсутствии достаточного трудового стажа). При этом сумма ограничена: ее максимальные и минимальные значения каждый год определяет закон.

Выплату назначает и осуществляет Социальный фонд России (СФР). Обратиться за пособием можно с 30-й недели беременности либо с 28-й при многоплодной беременности.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Кому положены декретные выплаты

Право на пособие по беременности и родам предоставляется женщинам, которые:

работают по трудовому договору;

обучаются на очной форме в образовательных учреждениях;

были уволены в связи с ликвидацией организации и в течение года зарегистрировались в службе занятости;

проходят военную службу по контракту;

усыновили ребенка младше трех месяцев и относятся к одной из указанных категорий.

Женщины, зарегистрированные как индивидуальные предприниматели, адвокаты или нотариусы, могут получить выплаты только при условии уплаты добровольных страховых взносов в СФР за предыдущий год.

Неработающие женщины, которые не относятся к указанным категориям, не могут претендовать на получение пособия. Эта мера поддержки предназначена исключительно для граждан, участвующих в системе социального страхования.

Какова максимальная сумма выплат для беременных в 2026 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам в России составит 955 тысяч рублей. Его рассчитывают исходя из предельной величины базы для начисления страховых взносов в Социальный фонд России в расчетном периоде.

В 2023 году этот показатель составлял 383 тыс. рублей, в 2024-м — 565. В 2025 году размер выплаты увеличился до 794 тысяч. Таким образом, за три года максимальный размер пособия вырос более чем в 2,5 раза.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Для получения максимальной выплаты по беременности и родам в 2026-м необходимо, чтобы суммарный доход женщины за 2024–2025 годы достигал установленных лимитов. 2024 год — не менее 2 225 000 рублей, 2025-й — не менее 2 759 000, сказала NEWS.ru доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Тарасова.

«Таким образом, общий доход за два года должен составить 4 984 000 рублей. В пересчете на среднемесячный заработок это примерно 185,4 тыс. в месяц в 2024-м и 229,9 тыс. в 2025 году», — объяснила эксперт.

Какова минимальная сумма выплат для беременных в 2026 году

Предельное значение, ниже которого не могут быть декретные выплаты, зависит от минимального размера оплаты труда. С 1 января 2026 года МРОТ в России составит 27 093 рубля в месяц. Таким образом, минимальное пособие по беременности и родам достигнет:

при одноплодной беременности (140 дней отпуска) — 124 700 рублей;

при осложненных родах (156 дней отпуска) — 138 950;

при многоплодной беременности (194 дня отпуска) — 172 800.

Как рассчитывают пособие по беременности и родам

Размер пособия по беременности и родам определяется на основании доходов женщины за два последних года перед декретом. Соцфонд автоматически запрашивает эти сведения у работодателя и использует данные из больничного листа.

Формула расчета следующая: вначале суммируется весь доход за два года, затем полученная сумма делится на 730 дней (или 731, если был високосный год) — получается среднедневной заработок. Эта величина умножается на количество дней декретного отпуска. Если женщина уже была в декрете и не имела дохода, можно подать заявление в СФР о замене расчетного периода на более ранние годы. При страховом стаже менее шести месяцев выплата не может превышать расчет исходя из МРОТ.

Например, в 2024 и 2025 годах зарплата сотрудницы составляла 50 тыс. рублей в месяц (доход — 600 тыс. рублей за год = 50×12 месяцев). Ее среднедневной заработок равен 1643,84 рубля (600 000 + 600 000):730 дней. Поскольку он значительно выше рассчитанного из МРОТ (890 рублей), для начисления пособия используется фактическое значение.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если ориентироваться на официальные данные о средней зарплате в России (87,9 тыс. в 2024 году, около 100 тыс. в 2025-м), то размер декретных выплат для многих женщин в 2026 году составит около 432,5 тыс. рублей, отметила Тарасова. «При стандартном декретном отпуске продолжительностью 140 дней, с учетом двухгодичного дохода по указанным ставкам, женщина сможет получить выплату в размере 432,5 тыс. рублей», — уточнила она.

Как оформить пособие по беременности и родам в 2026-м

Женщины, трудоустроенные по договору, уходят в оплачиваемый отпуск по беременности и родам. Его стандартная продолжительность составляет 140 дней, которые распределяются поровну: 70 дней до и 70 дней после рождения ребенка.

В отдельных случаях продолжительность отпуска увеличивается. При осложненных родах — до 156 дней (70 дней до и 86 после родов), а при многоплодной беременности — до 194 (84 дня до и 110 после родов).

Для оформления декретных выплат потребуется электронный листок нетрудоспособности. На 30-й неделе беременности его оформляет врач в женской консультации. Затем сотрудница пишет заявление на отпуск по беременности и родам, а бухгалтерия работодателя издает соответствующий приказ. В течение десяти дней деньги поступают на банковскую карту.

Если женщина не работает по трудовому договору, она должна самостоятельно предоставить заявление и документы в клиентскую службу СФР по месту жительства. Это можно сделать на «Госуслугах» онлайн или отправить по почте заверенные копии документов.

Читайте также:

Социальные выплаты в 2026-м: на сколько вырастут пенсии, пособия и зарплаты

До 18 000. Пособие на детей вырастет в 2026-м: кому положено, как получить

Пособие по безработице вырастет в 2026-м: размер выплат, как оформить

Новые выплаты для беременных студенток: каков размер пособия, как получить