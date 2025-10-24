В Госдуме назвали размер максимального пособия по беременности Буцкая: максимальное пособие по беременности составит 955 тыс. рублей

В 2026 году максимальное пособие по беременности составит 955 тыс. рублей, сообщила РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Соответствующее решение заложено в проект бюджета, уточнила депутат.

Пособие по беременности и родам, согласно проекту бюджета, составит 955 тысяч рублей в 2026 году, — пояснила Буцкая.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о новой выплате, которая позволит снизить подоходный налог семей. На льготу смогут претендовать родители с двумя и более детьми с невысоким доходом — ставка составит 6%.

До этого стало известно, что в 2026 году единое пособие для семей с детьми вырастет на 6%. Таким образом, выплата составит 18 371 рубль. Для получения пособия необходимо соответствовать определенным критериям, один из которых — доход не больше прожиточного минимума в регионе на одного члена семьи.

Также глава Социального фонда РФ Сергей Чирков заявил, что индексация социальных пособий, которая планируется 1 февраля 2026 года, коснется 16 млн россиян. По его словам, выплаты предоставляются ветеранам боевых действий, Героям Советского Союза, Героям России, а также гражданам с инвалидностью.