Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
22 октября 2025 в 15:22

Названо число россиян, которых коснется индексация соцпособий 1 февраля

Глава СФР: индексация пособий 1 февраля 2026 года коснется 16 млн россиян

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Индексация социальных пособий, которая планируется 1 февраля 2026 года, коснется 16 млн россиян, заявил на заседании Госдумы глава Социального фонда РФ Сергей Чирков. Выплаты будут увеличены на 6,8%. Пособия предоставляются ветеранам боевых действий, героям Советского Союза, героям России, а также гражданам с инвалидностью.

В итоге увеличение размеров социальных выплат коснется более 16 млн наших граждан, — сказал Чирков.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров вырастут на 7,6% в следующем году. По его словам, в 2026 году также на 1200 рублей вырастет прожиточный минимум, за счет чего проиндексируются пособия и социальные выплаты.

До этого в Минтруде сообщили, что с 2026 года в России увеличатся максимальные размеры страховых пособий. Выплаты по беременности и родам составят до 955,8 тыс. рублей, а пособие по уходу за ребенком до полутора лет — до 83 тыс. рублей в месяц. Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности превысит 207 тыс. рублей ежемесячно.

Россия
Госдума
депутаты
пособия
индексации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кириленко оценил перспективы баскетболиста Демина в дебютном сезоне НБА
Уличный музыкант пошел под суд за поддержку коллеги из Петербурга
Три российских региона ждет аномальное потепление
Психиатр дал совет, как развить способность к восприятию информации
Российский военные скрыл траву спины ради отправки на СВО
Молодой футболист погиб после столкновения с коровой
Картофельное пюре теперь готовлю только так! Самый правильный рецепт
Российский бизнесмен добился отмены санкций
Салат со свеклой, который не стыдно подать гостям: секрет внутри
Никогда не запекала свеклу правильно, пока не попробовала этот метод
В ФББР ответили на слухи о смертельной опасности бодибилдинга для женщин
Глава МИД Польши сделал грозное заявление о нефтепроводе «Дружба»
«Кинжалы» накрыли ВПК, «Скала» ушла в плен: новости СВО к вечеру 22 октября
Работников жилагентства в Петербурге заподозрили в хищении 1,5 млрд рублей
Вучич назвал стрельбу у парламента Белграда терактом
Известный музыкант призвал устроить военный переворот на Украине
Осужденный экс-замглавы Минобороны захотел на СВО
В Минспорте рассказали, как будут бороться за допуск лыжников из РФ
В России могут дополнительно поддержать детей, оставшихся без родителей
Возвращение в кино, развод, рождение сына: куда пропала Анастасия Сиваева
Дальше
Самое популярное
Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт
Семья и жизнь

Капустный пирог с наливным тестом на кефире — самый простой рецепт

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт
Семья и жизнь

Пуховые оладьи на кефире: самый простой пошаговый рецепт

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства
Семья и жизнь

Торт «Киевский» по ГОСТу как в СССР: праздничное лакомство из детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.