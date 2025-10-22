Названо число россиян, которых коснется индексация соцпособий 1 февраля

Индексация социальных пособий, которая планируется 1 февраля 2026 года, коснется 16 млн россиян, заявил на заседании Госдумы глава Социального фонда РФ Сергей Чирков. Выплаты будут увеличены на 6,8%. Пособия предоставляются ветеранам боевых действий, героям Советского Союза, героям России, а также гражданам с инвалидностью.

В итоге увеличение размеров социальных выплат коснется более 16 млн наших граждан, — сказал Чирков.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров вырастут на 7,6% в следующем году. По его словам, в 2026 году также на 1200 рублей вырастет прожиточный минимум, за счет чего проиндексируются пособия и социальные выплаты.

До этого в Минтруде сообщили, что с 2026 года в России увеличатся максимальные размеры страховых пособий. Выплаты по беременности и родам составят до 955,8 тыс. рублей, а пособие по уходу за ребенком до полутора лет — до 83 тыс. рублей в месяц. Максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности превысит 207 тыс. рублей ежемесячно.