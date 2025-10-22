Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 12:51

В Минфине раскрыли, как вырастут бюджетные выплаты в следующем году

Силуанов: в 2026 году страховые пенсии вырастут на 7,6%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В следующем году в России на 7,6% вырастут страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на выступлении в Госдуме. По его словам, в 2026 году также на 1200 рублей вырастет прожиточный минимум, за счет чего проиндексируются пособия и социальные выплаты.

Страховые пенсии неработающим и работающим пенсионерам будут повышены с 1 января на 7,6% Это повышение объединит две индексации — по уровню инфляции и прогнозируемому росту зарплат в 2026 году, — сказал Силуанов.

Ранее экономист Юлия Финогенова заявила, что минимальный размер пенсии по старости с 1 января 2026 года составит 14 287 рублей после запланированной индексации на 7,6%. Она добавила, что целью повышения является защита доходов пенсионеров от инфляции. При этом для получения страховой пенсии требуется наличие не менее 30 пенсионных баллов.

До этого депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал, что молодежь должна рассчитывать на достойную пенсию. По его словам, для этого нужно ввести обязательное страхование самозанятых, консолидацию фондов и улучшение их регулирования.

