Назван минимальный размер пенсии по старости в 2026 году

Назван минимальный размер пенсии по старости в 2026 году Профессор Финогенова: пенсия по старости в 2026 году составит 14 287 рублей

Минимальный размер пенсии по старости в 2026 году составит 14 287 рублей, заявила ТАСС профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Она напомнила, что 1 января ожидается индексация выплат на 7,6%.

После повышения на 7,6% он (минимальный размер пенсии. — NEWS.ru) составит 14 287,49 рублей, — сказала Финогенова.

Профессор отметила, что целью индексации является защита пенсии от инфляции. Она добавила, что для получения страховой пенсии нужно иметь не менее 30 накопленных баллов.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина заявила, что российские подростки могут начать формировать свою будущую пенсию уже с 14 лет. Она пояснила, что для этого нужно еще на этапе учебы найти официальную работу.

До этого депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что молодежь должна рассчитывать на достойную пенсию. По его словам, для этого нужно ввести обязательное страхование самозанятых, консолидацию фондов и улучшение их регулирования.