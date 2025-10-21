Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 12:20

Назван минимальный размер пенсии по старости в 2026 году

Профессор Финогенова: пенсия по старости в 2026 году составит 14 287 рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минимальный размер пенсии по старости в 2026 году составит 14 287 рублей, заявила ТАСС профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. Она напомнила, что 1 января ожидается индексация выплат на 7,6%.

После повышения на 7,6% он (минимальный размер пенсии. — NEWS.ru) составит 14 287,49 рублей, — сказала Финогенова.

Профессор отметила, что целью индексации является защита пенсии от инфляции. Она добавила, что для получения страховой пенсии нужно иметь не менее 30 накопленных баллов.

Ранее член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина заявила, что российские подростки могут начать формировать свою будущую пенсию уже с 14 лет. Она пояснила, что для этого нужно еще на этапе учебы найти официальную работу.

До этого депутат Госдумы Сергей Гаврилов заявил, что молодежь должна рассчитывать на достойную пенсию. По его словам, для этого нужно ввести обязательное страхование самозанятых, консолидацию фондов и улучшение их регулирования.

Россия
пенсии
пенсионеры
деньги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле ответили на вопрос о дате проведения встречи Путина и Трампа
В Кремле ответили, будут ли страны ЕС на саммите Путина и Трампа
Лавров подтвердил курс на выполнение российско-американских договоренностей
Россия необычным образом отомстила США в Китае
Названа страна, которая готовит украинские ДРГ для атак на Россию
Подростки за донат в 500 рублей поблевали на символ воинской славы
Алиев назвал ожидаемые сроки открытия Зангезурского коридора
Песков оценил вероятность полета Путина и Трампа в Будапешт на одном борту
АвтоВАЗ раскрыл, когда восстановит объем экспорта до прежнего уровня
Мордюкова, Соловей, Меньшиков: NEWS.ru вспомнил любимых артистов Михалкова
Военный летчик рассказал о важном нюансе полета Путина в Венгрию
Названы российские регионы, куда регулярно пытаются попасть украинские ДРГ
В Минобороны России раскрыли суточные потери украинской армии
Трамп поставил точку в вопросе поставок Tomahawk Украине
Погода в Москве в среду, 22 октября: ждать ли ветров и сильного снегопада
В Татарстане осудили главаря группировки из 90-х
«Колоссальная победа»: стало известно, как Орбан одним решением унизил ЕС
Украинские дроны оказались в ловушке российской ПВО
Суд отклонил два иска против Пугачевой
Энергетическая система Украины испытала серьезный удар российской армии
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее
Общество

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!
Семья и жизнь

Турецкая закуска из лаваша — вкуснее любых салатов! Готовим за 10 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.