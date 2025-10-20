В Госдуме высказались о модернизации пенсионной системы Депутат Гаврилов: молодые поколения должны рассчитывать на достойную пенсию

Молодежь должна рассчитывать на достойную пенсию, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. По его словам, переданным LIFE.ru, для этого нужно ввести обязательное страхование самозанятых, консолидацию фондов и улучшение их регулирования.

Каждый уплаченный взнос должен реально работать и приносить результат к моменту выхода на пенсию, — отметил Гаврилов.

Парламентарий отметил, что обновление системы инвестирования даст гражданам возможность самостоятельно определять степень риска и возможную прибыль своих вложений. По его убеждению, ключевой задачей является поэтапное развитие инфраструктуры пенсионных фондов.

Ранее депутат Госдумы Александр Якубовский рассказал, что пенсионеры, на попечении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, могут рассчитывать на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии. Право на доплату имеют граждане, содержащие детей, внуков, супругов или родителей с ограниченной возможностью к трудовой деятельности.