В Госдуме назвали условия для получения доплат пенсионерам за иждивенцев

Пенсионеры, на попечении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, могут рассчитывать на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии, рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский в интервью RT. Право на доплату имеют граждане, содержащие детей, внуков, супругов или родителей с ограниченной возможностью к трудовой деятельности.
Размер доплаты зависит от количества иждивенцев и не может быть установлен более чем за трех человек, — рассказал он.
При содержании одного нетрудоспособного лица пенсионер получает доплату в размере 2969 рублей, двух лиц — 5939 рублей, трех и более — 8907 рублей. Указанные суммы могут быть увеличены за счет региональных коэффициентов для отдельных категорий граждан.
Для оформления выплаты необходимо обратиться в отделение Социального фонда России с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими факт нахождения иждивенца на содержании пенсионера.
Ранее сообщалось, что пособие по беременности и родам в 2026 году для женщин со средним заработком может достигнуть 457,5 тыс. рублей при обычных родах. Размер выплаты зависит от официального дохода за предыдущие два года и может составить до 633 970 рублей при многоплодной беременности.