В Госдуме назвали условия для получения доплат пенсионерам за иждивенцев Пенсионеры могут получать надбавку на иждивенцев до 8,9 тыс. рублей

Пенсионеры, на попечении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, могут рассчитывать на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии, рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский в интервью RT. Право на доплату имеют граждане, содержащие детей, внуков, супругов или родителей с ограниченной возможностью к трудовой деятельности.

Размер доплаты зависит от количества иждивенцев и не может быть установлен более чем за трех человек, — рассказал он.

При содержании одного нетрудоспособного лица пенсионер получает доплату в размере 2969 рублей, двух лиц — 5939 рублей, трех и более — 8907 рублей. Указанные суммы могут быть увеличены за счет региональных коэффициентов для отдельных категорий граждан.

Для оформления выплаты необходимо обратиться в отделение Социального фонда России с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими факт нахождения иждивенца на содержании пенсионера.

