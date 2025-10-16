Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 10:25

В Госдуме назвали условия для получения доплат пенсионерам за иждивенцев

Пенсионеры могут получать надбавку на иждивенцев до 8,9 тыс. рублей

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Пенсионеры, на попечении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, могут рассчитывать на увеличение фиксированной выплаты к страховой пенсии, рассказал депутат Госдумы Александр Якубовский в интервью RT. Право на доплату имеют граждане, содержащие детей, внуков, супругов или родителей с ограниченной возможностью к трудовой деятельности.

Размер доплаты зависит от количества иждивенцев и не может быть установлен более чем за трех человек, — рассказал он.

При содержании одного нетрудоспособного лица пенсионер получает доплату в размере 2969 рублей, двух лиц — 5939 рублей, трех и более — 8907 рублей. Указанные суммы могут быть увеличены за счет региональных коэффициентов для отдельных категорий граждан.

Для оформления выплаты необходимо обратиться в отделение Социального фонда России с соответствующим заявлением и документами, подтверждающими факт нахождения иждивенца на содержании пенсионера.

Ранее сообщалось, что пособие по беременности и родам в 2026 году для женщин со средним заработком может достигнуть 457,5 тыс. рублей при обычных родах. Размер выплаты зависит от официального дохода за предыдущие два года и может составить до 633 970 рублей при многоплодной беременности.

