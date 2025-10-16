Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 октября 2025 в 09:55

Эксперт назвал размер пособия по беременности и родам в 2026 году

Экономист Балынин: пособие по родам в 2026 году может составить 457 тыс. рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Минимальный размер пособий по беременности и родам на 2026 год составит 124,7 тыс. рублей, заявил экономист Игорь Балынин в интервью «Газете.Ru». Для женщин со средним уровнем заработной платы сумма пособия достигнет 457,5 тыс. рублей. Экономист ссылается на данные Росстата, согласно которым средняя зарплата в 2024 году составляла 89 тыс. рублей. По прогнозам Балынина, в 2025 году этот показатель увеличится до 105–110 тыс. рублей.

На основе этих данных были рассчитаны конкретные суммы пособий: при одноплодной беременности — 457,5 тыс. рублей, при одноплодной беременности с осложнениями — 509,8 тыс. рублей, при многоплодной беременности — 634 тыс. рублей. Балынин пояснил, что размер выплаты определяется официальным доходом женщины за два предыдущих года, с которого уплачивались страховые взносы.

Ранее сообщалось, что максимальный размер пособия по беременности и родам в 2027 году впервые превысит миллион рублей. При стандартной продолжительности декретного отпуска 140 дней максимальная выплата в 2026 году достигнет 955,8 тыс. рублей, а в следующем году составит 1 100 437 рублей.

До этого депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил о планируемом повышении размера материнского капитала с 1 февраля 2026 года. По его данным, выплата на второго ребенка увеличится до 974,1 тыс. рублей, а на первого ребенка составит 737,2 тыс. рублей.

беременность
роды
общество
выплаты
