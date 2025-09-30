Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
30 сентября 2025 в 06:20

Стало известно, какие социальные выплаты вырастут с 1 февраля

Депутат Говырин: 1 февраля вырастут пособия по беременности и уходу за ребенком

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

В России с 1 февраля произойдет увеличение размеров пособий по беременности и уходу за ребенком, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. По его словам, индексация также коснется материнского капитала.

С 1 февраля 2026 года для работающих женщин максимальная сумма пособия по беременности и родам поднимется до 955,8 тысячи рублей, а ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет — до 83 тысяч рублей. Также изменится размер материнского капитала. На второго ребенка сумма достигнет 974,1 тысячи рублей, если семья ранее не получала выплату на первенца. Для первого ребенка размер составит 737,2 тысячи рублей, — подчеркнул Говырин.

Кроме того, депутат заявил, что будет повышено единовременное пособие при рождении ребенка до 28,7 тысячи рублей. По его словам, данные изменения связаны с плановой ежегодной корректировкой социальных обязательств государства, направленной на поддержку семей.

Ранее член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко заявил, что россиянам следует разрешить использовать материнский капитал для лечения тяжелобольных детей. По его словам, в настоящее время это возможно только в случае инвалидности, однако обстоятельства могут быть разными.

