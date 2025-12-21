Актер Петров одной фразой описал участие в родах жены Актер Петров признался в космических ощущениях на партнерских родах

Актер Александр Петров назвал космическим ощущением участие в родах супруги Виктории. В эфире «Шоу Воли» артист отметил, что лично перерезал пуповину первенцу — это опыт оказался для него сильнее любых профессиональных достижений.

Это были космические ощущения. Я всем мужчинам советую пережить это, — подчеркнул Петров.

Актер отметил, что участие в родах — это личный выбор, который подходит далеко не каждому. По его словам, для мужчин такой опыт может быть не менее эмоционально тяжелым, чем для женщин, поэтому на совместных родах нельзя настаивать. При этом Петров признался, что для него самого присутствие рядом с супругой в этот момент было важным и правильным решением.

Ранее актриса Алена Яковлева назвала рождение дочери главным событием в своей жизни. Она подчеркнула, что любовь и защита должны быть основой воспитания. Несмотря на трудности и строгие правила, главная задача родителей — формировать нравственные качества ребенка.

Член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева между тем выразила беспокойство, что блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) может родить четвертого ребенка в СИЗО, если ей не предоставят отсрочку по экономическому делу. Она назвала это негуманным и несправедливым.