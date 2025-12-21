Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 10:39

Актер Петров одной фразой описал участие в родах жены

Актер Петров признался в космических ощущениях на партнерских родах

Александр Петров Александр Петров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Актер Александр Петров назвал космическим ощущением участие в родах супруги Виктории. В эфире «Шоу Воли» артист отметил, что лично перерезал пуповину первенцу — это опыт оказался для него сильнее любых профессиональных достижений.

Это были космические ощущения. Я всем мужчинам советую пережить это, — подчеркнул Петров.

Актер отметил, что участие в родах — это личный выбор, который подходит далеко не каждому. По его словам, для мужчин такой опыт может быть не менее эмоционально тяжелым, чем для женщин, поэтому на совместных родах нельзя настаивать. При этом Петров признался, что для него самого присутствие рядом с супругой в этот момент было важным и правильным решением.

Ранее актриса Алена Яковлева назвала рождение дочери главным событием в своей жизни. Она подчеркнула, что любовь и защита должны быть основой воспитания. Несмотря на трудности и строгие правила, главная задача родителей — формировать нравственные качества ребенка.

Член Совета при президенте РФ по правам человека Ева Меркачева между тем выразила беспокойство, что блогер Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) может родить четвертого ребенка в СИЗО, если ей не предоставят отсрочку по экономическому делу. Она назвала это негуманным и несправедливым.

Александр Петров
роды
дети
супруги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мальчик из российского региона умер после борьбы с тяжелой формой рака
Поезда в немецком городе вернулись к расписанию после эвакуации вокзала
В Кремле ответили, когда Путин и Трамп могут созвониться
В Кремле рассказали, с кем планирует встретиться Путин
Новый год без лишних калорий: низкоуглеводный салат с тофу
Ушаков поставил точку в слухах о встрече экспертов России и Украины
Политолог ответил, в каком случае может возобновиться диалог России и ЕС
В администрации Путина сделали заявление о переговорах по Украине в Майами
Раскрыто место обнаружения исчезнувших детей под Самарой
Удары по Украине сегодня, 21 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия
Россия увеличила ввоз мандаринов из Китая до исторического максимума
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 21 декабря: где сбои в РФ
Взрывы ракеты SpaceX едва не привели к авиакатастрофам
«Они точно не улучшают»: Ушаков о правках Киева и ЕС в мирный план
Летевший из Москвы в Анталью самолет экстренно сел в аэропорту Чукурова
Полиция нашла пропавших детей из Самарской области
Маневр лодки стоил жизни бывшему лидеру ОПГ «Солнцевские»
В Самарской области организовали волонтерский штаб после пропажи детей
Магнитные бури сегодня, 21 декабря: что завтра, риск инфаркта, стресс
Москва «погрузится во тьму» в 15:58
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.