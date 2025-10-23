Путин анонсировал приятный сюрприз по выплатам для семей с детьми Путин заявил, что новая выплата позволит снизить подоходный налог семей

Новая выплата, которая начнет действовать в 2026 году, позволит снизить подоходный налог семей, заявил президент России Владимир Путин на первом заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики. Получить ее смогут родители с двумя и более детьми. Условие заключается в невысоких доходах.

Со следующего года начнет действовать семейная налоговая выплата, благодаря ей для семей с невысокими доходами, где растут двое и более детей, подоходный налог по факту снизится до 6%, — пояснил глава государства.

Ранее Путин призвал не откладывать на потом счастье в виде рождения детей. Российский лидер обратился к молодежи с таким советом, отметив, что отцовство и материнство можно совмещать с карьерой и учебой. При этом президент указал на важность помощи семьям.

Стало известно, что в 2026 году единое пособие для семей с детьми вырастет на 6%. Таким образом, выплата составит 18 371 рубль. Для получения пособия необходимо соответствовать определенным критериям, один из которых — доход не больше прожиточного минимума в регионе на одного члена семьи.