Социальные выплаты в 2026-м: на сколько вырастут пенсии, пособия и зарплаты

Выступая с отчетом в Госдуме, министр финансов Антон Силуанов назвал ключевые категории граждан, чьи доходы будут проиндексированы в следующем году. В перечень вошли семьи с детьми, ветераны, инвалиды, бюджетники и пенсионеры. NEWS.ru проанализировал все доступные на сегодня данные и подготовил подробный обзор предстоящих изменений. О том, какие именно выплаты увеличатся и как это отразится на бюджете российских семей, — в материале портала.

Как вырастут пенсии в 2026 году

Страховые пенсии неработающим и работающим пенсионерам с 1 января будут проиндексированы на 7,6%, рассказал министр финансов Антон Силуанов.

Что именно увеличится:

страховая пенсия по старости. В итоге средний размер пенсии по старости вырастет почти на 2000 рублей, до 27 100 рублей в месяц;

фиксированная выплата к страховой пенсии (базовая часть пенсии, которая устанавливается правительством) увеличится до 9584,69 рубля в месяц;

стоимость пенсионного коэффициента (балла) — до 156,76 рубля.

Как увеличатся зарплаты в 2026-м

Силуанов также заявил о предстоящем повышении оплаты труда для бюджетников, чьи зарплаты регулируются указами президента. С 2026 года их доходы вырастут на 7,6% — в соответствии с прогнозируемым темпом роста номинальной заработной платы в стране.

Как пояснил NEWS.ru кандидат экономических наук Даниил Петухов, к этим категориям относятся педагоги, медицинские работники, социальные работники, сотрудники учреждений культуры. «Их оплата труда устанавливается специальными указами президента и распоряжениями правительства», — уточнил эксперт.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На сколько вырастут выплаты ветеранам и инвалидам в 2026 году

Речь идет о ежемесячной денежной выплате (ЕДВ) для людей с инвалидностью, ветеранов, Героев России и других льготных категорий. Полный перечень тех, кто может претендовать на льготное пособие, можно найти на сайте Социального фонда России (СФР).

Согласно заявлению Силуанова, выплату проиндексируют с учетом уровня инфляции за 2025 год, то есть на 6,8%.

Размер ЕДВ заметно различается у разных категорий: от 2500 рублей для членов семей погибших ветеранов до почти 100 000 для Героев СССР и России. Выплаты инвалидам I–III групп в 2025 году составляют от 3300 до 5800 рублей. Соответственно, с учетом индексации они вырастут примерно до 3500–6200 рублей.

Как увеличится материнский капитал в 2026 году

Материнский капитал также увеличат с учетом уровня инфляции за 2025 год — на 6,8%. Сейчас размер выплаты на первого ребенка составляет 690 266,95 рубля. При рождении второго семья получит еще 221 895,14 рубля. Если она не получила маткапитал на первенца, то за второго ребенка семье выплатят две суммы разом, то есть 912 162,09 рубля.

Со следующего года сумма выплат увеличится до 737 205,10 рубля, 236 984,01 рубля и 974 189,11 рубля соответственно.

Каким будет прожиточный минимум в 2026-м

С 1 января 2026 года размер федерального прожиточного минимума на душу населения увеличится на 1200 рублей, до 18 939 рублей в месяц. Это на 6,8% больше, чем в 2025-м. Для трудоспособных граждан (от 16 лет до назначения пенсии по старости) показатель составит 20 644 рубля, для детей — 18 371 рубль, для пенсионеров — 16 288 рублей.

Как отметил Силуанов, это позволит увеличить размер пособий и соцвыплат, определяемых из расчета этого показателя. Кроме того, рост показателя косвенно повлияет на размер пенсий. Дело в том, что размер минимальной пенсии не может быть меньше прожиточного минимума: если он ниже, то назначается социальная доплата.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

На сколько вырастет МРОТ в 2026-м

С 1 января россиян ожидает рекордное повышение минимального размера оплаты труда — почти на 21%, в итоге размер МРОТ составит 27 093 рубля. Как уточняется на сайте Госдумы, законопроект, разработанный правительством РФ, предусматривает увеличение МРОТ на 20,7% и затронет более 4,5 млн граждан.

С 1 января 2025 года МРОТ проиндексировали на 16,5%. Тогда он увеличился с 19 242 до 22 440 рублей. Но к 2030 году показатель должен достигнуть 35 000 рублей — такую задачу поставил президент РФ Владимир Путин. По этой причине в проекте бюджета заложено ускоренное повышение минимального размера оплаты труда, пояснил Силуанов.

Напомним, МРОТ служит базой для расчета различных видов льгот (в том числе пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком до полутора лет), больничных и отпускных.

Как увеличится пособие по безработице в 2026 году

С 1 февраля 2026 года пособие по безработице в России вырастет на 6,8% — опять же по уровню инфляции (в 2025-м — на 9,5%).

Максимальный размер составит около 16 000 рублей. Размер пособия будет отличаться только в тех регионах, где действуют северные коэффициенты. В таких случаях выплата будет немного выше.

В 2025 году максимальный размер пособия по безработице составляет 15 043,78 рубля в первые три месяца и 5880 рублей в последующие три. Минимальная сумма ― 1764,05 рубля в месяц. В прошлом году эти показатели составляли 13 738,61 и 1611 рублей соответственно. В 2026 году с учетом индексации они вырастут до 16 066,76 и 1884,01 рубля.

Соцвыплаты

На 6,8% в 2026 году будет проиндексировано так называемое единое пособие. Это ежемесячная выплата, которая появилась в 2023 году и заменила сразу шесть других мер госпомощи, в числе которых пособие по уходу за ребенком до полутора лет, пособие на детей в возрасте от трех до семи лет, а также на детей от восьми до 17 лет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате средний размер пособия на ребенка достигнет 18 300 рублей. Это касается семей, которые получают пособие в размере 100% от детского прожиточного минимума. Дело в том, что сумма выплаты зависит от степени нуждаемости конкретной семьи. Базовый размер пособия установлен на уровне половины прожиточного минимума. Если этой суммы не хватает для того, чтобы доход на каждого члена семьи достиг прожиточного минимума на одного члена семьи, пособие увеличивают до 75% от ПМ, а если и этого не хватает — до 100% ПМ.

Будет ли достаточно такой индексации

То, что многие социальные выплаты будут проиндексированы на 6,8% в 2026 году, не случайность, а экономический расчет. Как пояснил NEWS.ru доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский, такие меры предназначены для «хеджирования макроэкономических рисков и прежде всего инфляции». Процент индексации соответствует прогнозируемому уровню роста цен. Это значит, что государство старается сохранить покупательную способность доходов граждан, чтобы их зарплаты и пенсии не обесценились.

Термин «хеджирование рисков» означает, что индексация — это как бы страховой полис, который защищает наши кошельки от возможного скачка цен.

Даниил Петухов полагает, что такая индексация не покроет не только реальную потребительскую инфляцию, но и официальную. «6,8% — это уровень, который не соответствует инфляционным ожиданиям и ежегодному грядущему увеличению трат федерального бюджета, которые приходятся на конец года», — объясняет он.

Плюс ожидания по сохранению ключевой ставки ЦБ на уровне 17% говорят о том, что инфляция окажется выше прогнозов, опасается Петухов. Таким образом, индексация способна лишь несколько уменьшить потери получателей соцвыплат, но не восполнит их, заключает эксперт.

