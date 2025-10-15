Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 октября 2025 в 10:01

Раскрыто, когда в России утвердят новый МРОТ

МРОТ повысится на 20,7% с начала 2026 года

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличится до 27 093 рублей с января 2026 года, сообщил комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Законопроект, разработанный правительством РФ, предусматривает рост показателя на 20,7% и затронет более 4,5 млн граждан, говорится на сайте ГД.

Парламентский комитет рекомендовал принять документ в первом чтении, говорится в материале. Указанная сумма составит новый минимальный гарантированный уровень заработной платы по всей стране.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства заявил о росте минимального размера оплаты труда темпами, превышающими инфляцию. По его словам, в 2026 году данный показатель достигнет 27 093 рублей, что позволит улучшить жизненный уровень приблизительно 4,5 млн трудящихся.

Кроме того, депутат Государственной думы Светлана Бессараб заявила о сложностях реализации инициативы по повышению детского прожиточного минимума. Парламентарий пояснила, что на соответствующие выплаты в России уже предусмотрен лимитированный бюджет объемом 10 трлн рублей.

