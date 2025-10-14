Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 15:40

Мишустин заявил о быстрых темпах повышения МРОТ в России

Мишустин: в 2026 году МРОТ в России вырастет до 27 093 рублей

Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Минимальный размер оплаты труда в России растет темпами, которые опережают инфляцию, заявил на стратегической сессии правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, в 2026 году показатель достигнет 27 093 рублей. Он отметил, что такая тенденция будет способствовать улучшению уровня жизни около 4,5 млн работников.

Правительство последовательно повышает минимальный размер оплаты труда темпами, опережающими инфляцию, — сказал Мишустин.

Ранее в Госдуму внесли законопроект об освобождении от уплаты государственной пошлины при оформлении наследства гражданами с низким уровнем доходов. Проект разработала группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Его авторы хотят предоставить больше льгот гражданам, доходы которых не превышают 1,5 МРОТ по региону.

До этого член комитета Совета Федерации по образованию Айрат Гибатдинов отметил, что оклад российских педагогов должен как минимум в два раза превышать минимальный размер оплаты труда. При этом он подчеркнул, что все надбавки следует начислять сверх этой суммы.

