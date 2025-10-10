Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 октября 2025 в 20:57

В Госдуме предложили новую меру поддержки малоимущих россиян

Депутаты ЛДПР предложили отменить госпошлины на наследство для малоимущих

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Госдуму внесли законопроект об освобождении от уплаты государственной пошлины при оформлении наследства гражданами с низким уровнем доходов, следует из базы документов органа. Проект разработала группа депутатов от ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким. Его авторы хотят предоставить больше льгот гражданам, доходы которых не превышают 1,5 МРОТ по региону.

В проекте обращено внимание на последние данные от Росстата. Согласно им, доля граждан, доходы которых были ниже величины прожиточного минимума, составила 7,2% — это 10,5 млн человек. Для них даже обязательные расходы на оформление наследства могут означать отказ от базовых потребностей.

Предлагаемая мера поддержки — это инструмент социальной справедливости, обеспечивающий реальное равенство прав граждан независимо от их материального положения в сложной жизненной ситуации, — отмечено в пояснительной записке.

Налоговый кодекс устанавливает пошлину за выдачу свидетельства о праве на наследство в размере 0,3% от стоимости наследуемого имущества, но не более 100 тыс. рублей для близких родственников. Для других наследников пошлина составляет 0,6% от стоимости имущества, но не более 1 млн рублей.

Ранее в России спрогнозировали резкий рост числа малоимущих граждан. Их может стать на 100 тыс. больше, если государство примет во внимание рекомендации ВНИИ труда и при присвоении статуса будет учитывать чистый доход.

