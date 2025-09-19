В России спрогнозировали масштабный рост числа малоимущих «Известия»: малоимущих в России станет на 100 тыс. больше

В России может увеличиться количество малоимущих на 100 тыс. человек, сообщается в издании «Известия». Прогноз сбудется, если государство примет во внимание рекомендации экспертов ВНИИ труда и при присвоении статуса будет учитывать «чистый» доход.

На данный момент к малоимущим относятся те граждане, чей доход меньше прожиточного минимума до вычета налогов, сообщили журналисты. При пересмотре условий получения пособий, малоимущих в России может стать на 10–20% больше.

Отмечается, что права на заключение с государством социального контракта лишаются те, чьи доходы формально превышают на 10–15% установленный в регионе минимума. Таким образом малоимущие по факту граждане лишаются финансовой помощи и не могут принять участия в программе адаптации для повышения уровня жизни, добавили в издании.

Ранее экономист Василий Колташов заявил, что для повышения пенсий нужно пересмотреть налоговую политику страны. Он подчеркнул, что отчисления, взимаемые с определенных групп населения, нужно направлять на обеспечение пенсий.