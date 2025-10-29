В минобразования объяснили таблички «СВО» и «Малоимущие» в школе Азова

В минобразования объяснили таблички «СВО» и «Малоимущие» в школе Азова Минобразования: таблички «СВО» и «Малоимущие» установили в школе Азова единожды

Таблички с надписями «Малоимущие» и «СВО» в столовой школы Азова Ростовской области установили один раз, сообщили ТАСС в минобразования региона. По данным ведомства, прошла проверка с участием представителей местного штаба общественного родительского контроля. В результате выяснилось, что таблички установил работник организации питания для удобства раздачи порций.

Эти таблички были установлены единожды, — подчеркнули в ведомстве.

В министерстве добавили, что управление образования Азова провело совещания со всеми организаторами питания во избежание подобных ситуаций. Также был затронут вопрос неукоснительного обеспечения качества питания. В других школах аналогичных ситуаций не выявили в ходе проверки.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь возмутился табличкам в школьной столовой Азова. По мнению главы региона, их использование является грубейшей дискриминацией. Слюсарь подчеркнул, что такое разделение учащихся унижает человеческое достоинство детей и создает почву для травли.