08 августа 2025 в 10:08

Экс-министра хабаровского Минобразования будут судить

Экс-главу Минобразования Хабаровского края Хлебникову обвинили в хищениях

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бывший министр образования Хабаровского края Виктория Хлебникова предстанет перед судом, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. Экс-чиновнице вменяется превышение должностных полномочий.

По данным следствия, в 2021 году между министерством и коммерческой организацией было заключено соглашение в рамках нацпроекта «Образование». Речь шла о строительстве школы в микрорайоне «Строитель» в Хабаровске. Компания получила аванс на сумму свыше 1 млрд рублей.

При этом обязательным условием было наличие банковской гарантии, которая обеспечивала бы возврат части средств в федеральный бюджет в случае срыва работ. Тем не менее, как установило следствие, обвиняемая освободила предприятие от соответствующего обязательства. В результате бюджетные средства были похищены, а школа так и не была построена.

Ранее сообщалось, что заместитель главы города Когалыма в Ханты-Мансийском автономном округе Анатолий Згонников стал фигурантом уголовного дела. Официальные комментарии от силовых структур пока не поступали.

