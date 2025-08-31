На Урале проверят нападение на девочку в поезде

На Урале проверяют обстоятельства инцидента в поезде Анапа — Екатеринбург, где сопровождающая вылила воду на одну из девочек из организованной группы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства образования Свердловской области. Случай вызвал реакцию в том числе Следственного комитета.

Министерство образования региона выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего в вагоне. Женщина на видео действительно является сопровождающей, которая нанята на период поездки и не является педагогом. Каждую организованную группу сопровождают сотрудники полиции, ими составлен акт по произошедшей ситуации, — уточнили в ведомстве.

Как отметили в Минобразования, после возвращения поезда в Екатеринбург будет проведена дополнительная проверка действий сопровождающего. В СК России добавили, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю Центрального межрегионального управления на транспорте Александру Перепелицыну организовать проверку и представить доклад.

