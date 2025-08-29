Семья боится выпускать детей во двор из-за агрессивных подростков с оружием Подростки обстреляли машину из пневматического оружия в Томске

Семья с двумя маленькими детьми стала объектом систематических нападок со стороны группы агрессивно настроенных подростков на улице Калужской в Томске, сообщает Telegram-канал «Регион-70 Томск». Местная жительница пожаловалась, что молодые люди регулярно нарушают общественный порядок: гоняют на квадроциклах по дворовым территориям и стреляют из пневматического оружия.

Инцидент достиг критической точки, когда один из подростков произвел выстрел из пневматики в автомобиль соседа. После того как женщина сделала замечание нарушителям, их поведение стало еще более агрессивным — они начали нарочно шуметь возле ее окон. В семье, где воспитываются дети семи и девяти лет, серьезно опасаются за их безопасность и не решаются выпускать их одних на улицу.

Ранее в Новосибирске совершено нападение на 16-летнего курьера группой подростков. Только благодаря своевременному вмешательству взрослых нападавшие смогли скрыться с места происшествия. По имеющимся данным, группа подростков, среди которых, возможно, присутствовали дети мигрантов, вовлекала несовершеннолетних в преступную деятельность, принуждая к воровству и избиению людей.

До этого в поселке Ленинске Челябинской области местные подростки систематически издевались над младшими школьниками и детьми с инвалидностью. В частности, одну из девочек с умственной отсталостью они подвергли насилию, снимая происходящее на камеру.