Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 14:49

Замглавы российского города попал под уголовное преследование

РИА Новости: заместитель мэра Когалыма стал фигурантом уголовного дела

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель главы города Когалыма в Ханты-Мансийском автономном округе Анатолий Згонников стал фигурантом уголовного дела, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Официальные комментарии от силовых структур пока не поступали.

Возбуждено уголовное дело, все мероприятия проводятся в рамках данного уголовного дела, — ответил собеседник агентства на вопрос о возможном задержании чиновника.

Отмечается, что Згонников был назначен на должность заместителя мэра Когалыма 8 июля 2024 года. В его обязанности входит курирование вопросов муниципального имущества, жилищной политики, инвестиций и развития предпринимательства.

До назначения на высокую должность Згонников занимал пост директора ООО «Центр досуга и отдыха» в Когалыме. Подробности уголовного дела пока не разглашаются, следственные действия продолжаются.

Ранее в ФСБ сообщили, что следователи установили причастность бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова к хищению у страны предприятия «Дагнефтепродукт» стоимостью 100 млрд рублей. Отмечалось, что компания уже возвращена государству.

Россия
Югра
чиновники
уголовные дела
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полицейский-вуайерист попался свои коллегам в Японии
Правительство Италии решило улучшить себе жизнь за деньги НАТО
HR-эксперт раскрыла секрет огромных тестовых заданий при трудоустройстве
СБУ намеревается сорвать размещение российских ракет в Белоруссии
Моральный дух младших офицеров украинской армии стремительно падает
Продюсер назвала российских артистов, заменивших звезд Запада
Роскомнадзор отказался раскрыть тайны «Жужжалки»
Соцфонд раскрыл, сколько россиян получают пенсию
Юрист рассказал, можно ли привезти из заграничной поездки пушистого друга
SHOT: жители Новороссийска проснулись от громких взрывов
«Это огромнейшая аномалия»: Вильфанд подвел температурные итоги июля по РФ
Россиянам объяснили, как избежать блокировки банковских переводов
Новые правила платного высшего образования вступают в силу 1 сентября
«Не подлежит разглашению»: британский адвокат расскажет миру о пришельцах
Мамиашвили раскрыл подробности свадьбы дочери с хоккеистом «Трактора»
Стало известно, как аннулировать взятый мошенниками кредит
Экс-замглавы Росгвардии останется в СИЗО
Трамп рассказал, почему не торопится применять к России санкции
Белорусская туристка погибла при сплаве в Бурятии
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 7 августа, дожди и аллергены
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 5 августа: сдача города, проклятие Зеленского

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.