Замглавы российского города попал под уголовное преследование РИА Новости: заместитель мэра Когалыма стал фигурантом уголовного дела

Заместитель главы города Когалыма в Ханты-Мансийском автономном округе Анатолий Згонников стал фигурантом уголовного дела, передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Официальные комментарии от силовых структур пока не поступали.

Возбуждено уголовное дело, все мероприятия проводятся в рамках данного уголовного дела, — ответил собеседник агентства на вопрос о возможном задержании чиновника.

Отмечается, что Згонников был назначен на должность заместителя мэра Когалыма 8 июля 2024 года. В его обязанности входит курирование вопросов муниципального имущества, жилищной политики, инвестиций и развития предпринимательства.

До назначения на высокую должность Згонников занимал пост директора ООО «Центр досуга и отдыха» в Когалыме. Подробности уголовного дела пока не разглашаются, следственные действия продолжаются.

Ранее в ФСБ сообщили, что следователи установили причастность бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова к хищению у страны предприятия «Дагнефтепродукт» стоимостью 100 млрд рублей. Отмечалось, что компания уже возвращена государству.