Губернатор возмутился «метками» для детей в школьной столовой Губернатор Слюсарь счел грубейшей дискриминацией таблички в азовской школе

Использование табличек с надписями «Малоимущие» и «СВО» в школьной столовой города Азова представляет собой грубейшую дискриминацию, заявил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он подчеркнул, что подобное разделение учащихся не только унижает человеческое достоинство детей, но и создает почву для травли.

Подобные действия — очевидная и грубейшая дискриминация. <…> Не должно быть никаких разделений детей по социальному, имущественному или любому другому признаку. Каждый ребенок имеет право на равное и уважительное отношение, — указал руководитель.

Ранее директор школы в Азове была уволена за размещение в столовой табличек, разделяющих учеников по социальным категориям. Глава города Дмитрий Устименко назвал данный инцидент показательным примером человеческой глупости.

До этого появились фотографии школьной столовой с размеченными столами для разных групп учащихся: одни предназначались детям из малообеспеченных семей, другие — детям участников специальной военной операции. Журналисты пытались получить комментарии от руководителя учебного заведения, однако она, выслушав вопрос, отказалась от разговора и прекратила общение.