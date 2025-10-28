Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 19:11

Губернатор возмутился «метками» для детей в школьной столовой

Губернатор Слюсарь счел грубейшей дискриминацией таблички в азовской школе

Юрий Слюсарь Юрий Слюсарь Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Использование табличек с надписями «Малоимущие» и «СВО» в школьной столовой города Азова представляет собой грубейшую дискриминацию, заявил в Telegram-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он подчеркнул, что подобное разделение учащихся не только унижает человеческое достоинство детей, но и создает почву для травли.

Подобные действия — очевидная и грубейшая дискриминация. <…> Не должно быть никаких разделений детей по социальному, имущественному или любому другому признаку. Каждый ребенок имеет право на равное и уважительное отношение, — указал руководитель.

Ранее директор школы в Азове была уволена за размещение в столовой табличек, разделяющих учеников по социальным категориям. Глава города Дмитрий Устименко назвал данный инцидент показательным примером человеческой глупости.

До этого появились фотографии школьной столовой с размеченными столами для разных групп учащихся: одни предназначались детям из малообеспеченных семей, другие — детям участников специальной военной операции. Журналисты пытались получить комментарии от руководителя учебного заведения, однако она, выслушав вопрос, отказалась от разговора и прекратила общение.

школы
столовые
губернаторы
Юрий Слюсарь
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Белоусов встретился с министром обороны Сирии
Вашингтон вновь продемонстрировал силу Венесуэле
Военэксперт раскрыл судьбу французского Иностранного легиона на Украине
Лавров выразил недоумение по поводу новой позиции Трампа по Украине
В российском регионе строят трассу с разделением на «своих» и «чужих»
«Запахло жаренным»: командир роты ВСУ дезертировал
Очередной виток насилия произошел в секторе Газа
Две мертвые девочки и пропавший бизнесмен: главные ЧП дня
Нетаньяху приказал ударить по Газе на фоне скандала с телами пленных
Семья умершего от рака Попова пыталась продать дом, чтобы оплатить лечение
В одном российском городе отменят оплату наличными в транспорте
Егор Крид может лишиться звания Заслуженного артиста
Правила поступления в вузы на платной основе кардинально изменятся
Характеристика и даты рождения знака зодиака Скорпион — короля мстителей
Названа причина стабильности режима Мадуро в Венесуэле
Дружба с Зеленским, слухи о разводе, теракт: как живет юморист Павел Воля
Забудьте о вареной свекле! Почему запекание в фольге — лучший выбор
Губернатор возмутился «метками» для детей в школьной столовой
Часть детей мигрантов могут освободить от экзамена по русскому
В Госдуме раскрыли судьбу французских наемников на Украине
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.