03 декабря 2025 в 17:38

В школьной столовой во Владивостоке детей накормили котлетами с тараканами

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Учащиеся школы № 11 во Владивостоке обнаружили в котлетах тараканов, сообщила прокуратура Приморского края. В столовой учебного заведения началась проверка.

Прокуратура проводит проверку качества питания в школе № 11 во Владивостоке. В ходе мониторинга социальных сетей выявлены публикации о низком качестве школьного обеда,говорится в сообщении.

Ранее в Сети опубликовали фото школьной столовой, на которой столы размечены для разных категорий учеников: одни предназначены для малоимущих, другие — для детей участников специальной военной операции. Журналисты попытались связаться с директором учебного заведения для получения пояснений, однако она, выслушав вопрос, отказалась от комментариев и прервала разговор.

До этого заслуженный учитель РФ Александр Снегуров заявил, что введение в школах шведского стола может спровоцировать социальное расслоение. Он назвал эту идею несвоевременной и непродуманной. По мнению педагога, подобное питание допустимо исключительно для школьных праздников.

