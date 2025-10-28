В России оценили идею ввести шведский стол в школах Учитель Снегуров: введение шведского стола в школах грозит расслоением в социуме

Введение в школах шведского стола может спровоцировать социальное расслоение, заявил «Москве 24» заслуженный учитель РФ Александр Снегуров. Он назвал эту идею несвоевременной и непродуманной. По мнению педагога, подобное питание допустимо исключительно для школьных праздников.

В одной школе будет шведский стол, а в другой — чай с булочкой. Это морально отвлечет детей от образовательного процесса. Потому что в центр их внимания попадет этот самый шведский стол. Да и за чей бюджет обеспечивать разнообразие блюд? — отметил Снегуров.

Он уточнил, что во многих российских школах питание и пищеблоки еще не довели до должного уровня. Помимо этого, в стране нет системы полностью бесплатного питания для детей и учителей.

Ранее депутат Госдумы Ирина Филатова предложила ввести в школьных столовых систему питания «шведский стол». По ее мнению, питание в школах зачастую лишь формально соответствует требованиям законодательства и при этом не отвечает вкусовым потребностям детей.