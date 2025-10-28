Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
28 октября 2025 в 16:31

В России оценили идею ввести шведский стол в школах

Учитель Снегуров: введение шведского стола в школах грозит расслоением в социуме

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Введение в школах шведского стола может спровоцировать социальное расслоение, заявил «Москве 24» заслуженный учитель РФ Александр Снегуров. Он назвал эту идею несвоевременной и непродуманной. По мнению педагога, подобное питание допустимо исключительно для школьных праздников.

В одной школе будет шведский стол, а в другой — чай с булочкой. Это морально отвлечет детей от образовательного процесса. Потому что в центр их внимания попадет этот самый шведский стол. Да и за чей бюджет обеспечивать разнообразие блюд?отметил Снегуров.

Он уточнил, что во многих российских школах питание и пищеблоки еще не довели до должного уровня. Помимо этого, в стране нет системы полностью бесплатного питания для детей и учителей.

Ранее депутат Госдумы Ирина Филатова предложила ввести в школьных столовых систему питания «шведский стол». По ее мнению, питание в школах зачастую лишь формально соответствует требованиям законодательства и при этом не отвечает вкусовым потребностям детей.

дети
питание
школы
учителя
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Сигнал Зеленскому»: экс-нардеп о публикациях про коррупцию на Украине
На Украине против Филиппа Киркорова возбудили уголовное дело
В администрацию Калининграда пришли силовики
ХАМАС готовит новую передачу тела израильтянина
«Покровка.Театр» начал новый сезон после масштабной реконструкции
Роман с Верой Кинчевой, сын от Пожарской, Асмус: все о женщинах Янковского
Токаев и Стубб пришли к общему мнению по конфликту на Украине
«Добрейшей души человек»: звезды кино скорбят в связи со смертью Попова
Раскрыты тревожные данные о «шторме века» в Карибском регионе
Усольцев мог быть под гипнозом: новая версия пропажи семьи в тайге
В ООН заявили о провале человечества в борьбе с глобальным потеплением
ВС США ударили по катерам с наркотиками в Тихом океане
Поклонская раскрыла, на чем строится современное украинство
Как выбрать идеальное постельное белье: пять ошибок, которых стоит избегать
В конгрессе США усомнились в легитимности указов Байдена
На Украине мужчину мобилизовали вместе с собакой
Российские туристы попали в эпицентр невероятного тропического циклона
Минсельхоз России пообещал стабильные цены на картофель
Астроном раскрыл, где мог упасть пролетевший над Москвой загадочный объект
Подросток из Крыма предстанет перед судом за содействие терроризму
Дальше
Самое популярное
Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов
Семья и жизнь

Квасим домашнюю хрустящую капусту в банке и кастрюле: 7 рецептов

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Семья и жизнь

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе
Семья и жизнь

Лимонник — освежающий десерт к чаю и кофе

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.