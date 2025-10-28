Шведские столы могут появиться в школах России Депутат Филатова предложила ввести в школах России систему шведского стола

Депутат Госдумы Ирина Филатова предложила ввести в школьных столовых систему питания «шведский стол», сообщает РИА Новости. Соответствующее письмо она направила на имя главы Роспотребнадзора Анны Поповой. По мнению парламентария, питание в школах зачастую лишь формально соответствует требованиям законодательства, и при этом не отвечает вкусовым потребностям детей.

Прошу <…> рассмотреть вопрос о нормативном закреплении и методической поддержке внедрения прогрессивных форм организации питания, например, шведский стол в школах, — говорится в обращении.

Также Филатова выступила с инициативой начать разработку обновленных технологических карт и типовых меню. По словам депутата, они должны быть ориентированы на современные вкусовые предпочтения детей. Заняться этим она предложила Роспотребнадзору совместно с Минздравом и Минпросвещения.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая заявила, что в школьных столовых не осталось бургеров, чипсов и газировок, а если они появятся, то родители могут написать жалобу. Она уточнила, что обычно появление вредных продуктов в школьных кафе является частным случаем.