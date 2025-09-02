Саммит ШОС — 2025
02 сентября 2025 в 16:58

В Госдуме оценили результат отказа от вредных продуктов в школах

Депутат Буцкая: в школах не осталось бургеров и газировки

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В школьных столовых не осталось бургеров, чипсов и газировок, а если они появятся, родители могут написать жалобу, заявила НСН депутат Госдумы Татьяна Буцкая. По словам парламентария, обычно появление вредных продуктов в школьных кафе является частным случаем.

Никаких газировок, бургеров, чипсов в школах давно нет. Если где-то они случайно попадаются в кафе или вендинговых аппаратах, это частный случай или человеческий фактор. Любое заявление от родителей моментально этот вопрос решает, — заявила она.

Ранее Роспотребнадзор настоятельно рекомендовал отказаться от газировки в пользу более полезных альтернатив. Чистая вода — лучший выбор для утоления жажды, так как она не содержит калорий и добавок. Для разнообразия можно добавлять в нее ломтики фруктов, огурца, лимона или мяты, чтобы получить вкус без вреда для здоровья, считают в Роспотребнадзоре.

