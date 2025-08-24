Стало известно, чем грозит чрезмерное употребление сладкой газировки

Регулярное употребление сладких газированных напитков напрямую угрожает здоровью, заявили РИА Новости эксперты Роспотребнадзора. Они являются одной из причин развития диабета, пояснили изданию.

Ведомство настоятельно рекомендовало отказаться от таких напитков в пользу более полезных альтернатив. Чистая вода — лучший выбор для утоления жажды, так как она не содержит калорий и добавок. Для разнообразия можно добавлять в нее ломтики фруктов, огурца, лимона или мяты, чтобы получить вкус без вреда для здоровья. Также отличным вариантом являются несладкие травяные и фруктовые чаи или домашние компоты с минимальным количеством сахара или без него.

Избыточное потребление сладких газированных напитков повышает риск ожирения, сахарного диабета второго типа и метаболических нарушений. Особенно уязвимы дети и подростки, у которых формируются пищевые привычки, — подчеркнули в ведомств.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, а также почек опасно употреблять чипсы. Она отметила, что пациентам с нарушениями в обмене веществ также следует отказаться от подобных перекусов.