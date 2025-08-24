Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Стало известно, чем грозит чрезмерное употребление сладкой газировки

Роспотребнадзор: сладкие газировки являются причиной развития диабета

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Регулярное употребление сладких газированных напитков напрямую угрожает здоровью, заявили РИА Новости эксперты Роспотребнадзора. Они являются одной из причин развития диабета, пояснили изданию.

Ведомство настоятельно рекомендовало отказаться от таких напитков в пользу более полезных альтернатив. Чистая вода — лучший выбор для утоления жажды, так как она не содержит калорий и добавок. Для разнообразия можно добавлять в нее ломтики фруктов, огурца, лимона или мяты, чтобы получить вкус без вреда для здоровья. Также отличным вариантом являются несладкие травяные и фруктовые чаи или домашние компоты с минимальным количеством сахара или без него.

Избыточное потребление сладких газированных напитков повышает риск ожирения, сахарного диабета второго типа и метаболических нарушений. Особенно уязвимы дети и подростки, у которых формируются пищевые привычки, — подчеркнули в ведомств.

Ранее гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила, что людям с хроническими заболеваниями сердца и сосудов, а также почек опасно употреблять чипсы. Она отметила, что пациентам с нарушениями в обмене веществ также следует отказаться от подобных перекусов.

