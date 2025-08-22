Переговоры Путина и Трампа на Аляске
22 августа 2025 в 15:10

Гастроэнтеролог раскрыла, кому крайне опасно есть чипсы

Гастроэнтеролог Кашух заявила, что людям с болезнями сердца нельзя есть чипсы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Людям с хроническими заболевания сердца и сосудов, а также почек опасно употреблять чипсы, заявила РИАМО гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Она отметила, что пациентам с нарушениями в обмене веществ также следует отказаться от подобных перекусов.

Например, из-за большого количества соли чипсы вредны при гипертонии, хронических заболеваниях почек. Соль вызывает нарушение баланса электролитов и увеличивает нагрузку на почки, способствуя ухудшению их функции и развитию осложнений, — уточнила Кашух.

Людям с сахарным диабетом или предрасположенностью к нему также следует избегать чрезмерного употребления чипсов. Это связано с высоким гликемическим индексом продукта. Чипсы провоцируют резкие скачки уровня глюкозы в крови, создавая нагрузку на поджелудочную железу и повышая риск нарушения углеводного обмена, пояснила врач.

Екатерина Кашух ранее предупредила, что ежедневное употребление чипсов вредит сердцу и сосудам, а также повышает уровень «плохого» холестерина. Кроме того, такие перекусы повышают нагрузку на почки и поджелудочную железу.

