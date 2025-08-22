Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 14:19

Россиян предостерегли от ежедневного употребления чипсов

Гастроэнтеролог Кашух заявила, что регулярное употребление чипсов вредит сердцу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ежедневное употребление чипсов вредит сердцу и сосудам, а также повышает уровень «плохого» холестерина, заявила РИАМО гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Кроме того, такие перекусы повышают нагрузку на почки и поджелудочную железу.

Есть чипсы каждый день неполезно. Как правило, в продукте содержится много насыщенных жиров и трансжиров — они способствуют повышению уровня «плохого» холестерина, вредят здоровью сосудов и сердца: повышают риск атеросклероза, гипертонии, — предупредила Кашух.

Чипсы содержат чрезмерное количество соли — до половины суточной нормы в одной пачке. Это повышает нагрузку на почки и значительно увеличивает риск роста артериального давления, особенно у людей с гипертонией. Кроме того, из-за высокого гликемического индекса они провоцируют резкий скачок уровня глюкозы в крови. Так поджелудочная железа работает в интенсивном режиме и вырабатывает повышенные дозы инсулина, заключила врач.

Ранее диетолог Ольга Шестакова заявила, что тревожным людям стоит быть осторожнее с глутаматом натрия, который является стимулятором и может перевозбуждать нервную систему. Он содержится в чипсах, колбасках и сухариках.

чипсы
рацион
гастроэнтерологи
здоровье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Жирафов хотят разделить на четыре разных вида из-за разной генетики
Священники РПЦ раскрыли, кому на Руси не ставили кресты на могилах
В Роспотребнадзоре предупредили об опасности дешевой формы для школы
Агенты ФБР ворвались в дом соратника Трампа
Стало известно, где простятся с Ярославом Евдокимовым
Найдена истинная причина ударов Украины по «Дружбе»
Уголовные дела в отношении застройщика «Самолет» отменили
Лавров поделился подробностями о возможной встрече Путина и Зеленского
В Германии назвали возможных участников подрыва «Северных потоков»
Альпинисты не стали идти на горы в Киргизии из-за застрявшей россиянки
Популярный ведущий рассказал, как он совмещает работу и личную жизнь
Лавров раскрыл, на что согласилась Россия после саммита на Аляске
Стоматолог назвала неожиданную причину боли в зубах
Лукашенко раскрыл неожиданную деталь разговора с Путиным об ударе по Киеву
В Госдуме раскрыли судьбу «Орешника» после завершения СВО
Лукашенко пошутил о врагах на проводе во время звонка с Трампом
Дайверы очистили подводную статую Христа необычным методом
Генерал рассказал, против чего ВСУ выставляют F-16 и Mirage 2000 в зоне СВО
Стало известно, сколько украинцев хотят возвращения границ 1991 года
«Целью была не Россия»: в Венгрии нашли еще одну причину атаки на «Дружбу»
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели
Мир

Мощнейшая атака по Украине 21 августа: что известно, какие цели

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.