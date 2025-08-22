Россиян предостерегли от ежедневного употребления чипсов

Ежедневное употребление чипсов вредит сердцу и сосудам, а также повышает уровень «плохого» холестерина, заявила РИАМО гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Кроме того, такие перекусы повышают нагрузку на почки и поджелудочную железу.

Есть чипсы каждый день неполезно. Как правило, в продукте содержится много насыщенных жиров и трансжиров — они способствуют повышению уровня «плохого» холестерина, вредят здоровью сосудов и сердца: повышают риск атеросклероза, гипертонии, — предупредила Кашух.

Чипсы содержат чрезмерное количество соли — до половины суточной нормы в одной пачке. Это повышает нагрузку на почки и значительно увеличивает риск роста артериального давления, особенно у людей с гипертонией. Кроме того, из-за высокого гликемического индекса они провоцируют резкий скачок уровня глюкозы в крови. Так поджелудочная железа работает в интенсивном режиме и вырабатывает повышенные дозы инсулина, заключила врач.

Ранее диетолог Ольга Шестакова заявила, что тревожным людям стоит быть осторожнее с глутаматом натрия, который является стимулятором и может перевозбуждать нервную систему. Он содержится в чипсах, колбасках и сухариках.