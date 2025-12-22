Горячие чесночные бургеры с копчёной курицей: вкуснятина на Новый год за 15 минут — ну прям когда совсем нет времени

Горячие бургеры с копчёной курицей — настоящее спасение в предпраздничной суете. Когда гости уже на пороге, а на готовку остаётся минимум времени, эти горячие бургеры выручают на все сто. Ароматная копчёная курица, сочные овощи и тягучий расплавленный сыр собираются на мягкой булочке и всего за 15 минут превращаются в сытную, праздничную закуску, от которой невозможно оторваться.

Ингредиенты: булочки для бургеров – 4 шт., филе копчёной курицы (грудка или окорочок) – 300 г, плавленый сыр для бургеров – 4 пластинки, сыр твёрдый (чеддер, голландский) – 150 г, помидоры – 2 средние шт., огурцы маринованные – 2 шт., майонез или греческий йогурт – 3–4 ст. л., горчица – по вкусу, кетчуп – по вкусу, сливочное масло – 20 г, чеснок – 1 зубчик.

Приготовление: копчёную курицу нарежьте мелкими кусочками или разберите на волокна, смешайте с майонезом и кетчупом. Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке. Помидоры и маринованные огурцы нарежьте тонкими кружочками. Булочки разрежьте пополам и выложите нижние части в форму для запекания. Смажьте их горчицей, выложите по пластинке плавленого сыра, затем равномерно распределите куриную начинку. Сверху уложите помидоры и огурцы, посыпьте тёртым сыром и накройте верхними половинками булочек. Сливочное масло растопите, смешайте с измельчённым чесноком и смажьте булочки. Запекайте при 180 °C 12–15 минут до румяной корочки и расплавленного сыра. Подавайте сразу, горячими.

