Забудьте про салат! Готовлю «Цезарь» в виде бургера: хрустящая курица, соус с анчоусами и пармезан между булочками

Забудьте про салат! Готовлю «Цезарь» в виде бургера: хрустящая курица, соус с анчоусами и пармезан между булочками

Классический «Цезарь» всегда был аристократом среди салатов. А что, если дать ему силу и мощь? Мы облачаем нежное куриное филе в золотые латы из панировки и отправляем в духовку — так рождается котлета. А сам салат, вместо того чтобы лежать на тарелке, гордо восседает на подушке из булки, щедро политый тем самым, честным соусом с анчоусами и пармезаном. Это «Цезарь», который вышел на арену и победил.

Для бургера понадобятся булочки бреоше или любые мягкие булочки для бургера, 2 куриных филе, специи для курицы, мука, 1 яйцо для панировки, панировочные сухари, растительное масло, пучок салата романо и кусок пармезана. Для соуса: 1 яйцо комнатной температуры, 1 ч.л. дижонской горчицы, 200 мл растительного масла без запаха, 2 ст.л. лимонного сока, 4 филе анчоусов, 7-10 каперсов, 1/2 зубчика чеснока, 40 г пармезана, 2 ч.л. вустерского соуса, соль, черный перец.

Куриное филе нарезать поперек волокон на широкие, тонкие слайсы (примерно 1-1,5 см), отбить, посолить, поперчить, присыпать специями. Обвалять каждую котлету в муке, затем во взбитом яйце и в панировочных сухарях. Выложить на противень с пергаментом, слегка сбрызнуть маслом и запекать в разогретой до 200°C духовке 20-25 минут до золотистой корочки. Для соуса в высокий стакан положить яйцо, горчицу и щепотку соли. Погрузить блендер на дно, включить на максимальной скорости и, не вынимая, медленно вливать масло тонкой струйкой.

Когда масса загустеет в майонез, добавить лимонный сок, анчоусы, каперсы, чеснок, тертый пармезан и вустерский соус. Снова взбить блендером до однородности. Попробовать, при необходимости добавить соль и перец. Салат романо порвать руками на удобные куски и слегка перемешать с 2-3 столовыми ложками соуса. Булочки разрезать пополам и слегка подсушить срезом вниз на сухой сковороде. Сборка: на нижнюю половину булочки нанести соус, выложить листья салата, затем горячую куриную котлету, сверху снова немного салата, натереть свежий пармезан, накрыть верхней половиной булочки. Подавать немедленно.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.