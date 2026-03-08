Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 марта 2026 в 17:42

Забудьте про салат! Готовлю «Цезарь» в виде бургера: хрустящая курица, соус с анчоусами и пармезан между булочками

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Классический «Цезарь» всегда был аристократом среди салатов. А что, если дать ему силу и мощь? Мы облачаем нежное куриное филе в золотые латы из панировки и отправляем в духовку — так рождается котлета. А сам салат, вместо того чтобы лежать на тарелке, гордо восседает на подушке из булки, щедро политый тем самым, честным соусом с анчоусами и пармезаном. Это «Цезарь», который вышел на арену и победил.

Для бургера понадобятся булочки бреоше или любые мягкие булочки для бургера, 2 куриных филе, специи для курицы, мука, 1 яйцо для панировки, панировочные сухари, растительное масло, пучок салата романо и кусок пармезана. Для соуса: 1 яйцо комнатной температуры, 1 ч.л. дижонской горчицы, 200 мл растительного масла без запаха, 2 ст.л. лимонного сока, 4 филе анчоусов, 7-10 каперсов, 1/2 зубчика чеснока, 40 г пармезана, 2 ч.л. вустерского соуса, соль, черный перец.

Куриное филе нарезать поперек волокон на широкие, тонкие слайсы (примерно 1-1,5 см), отбить, посолить, поперчить, присыпать специями. Обвалять каждую котлету в муке, затем во взбитом яйце и в панировочных сухарях. Выложить на противень с пергаментом, слегка сбрызнуть маслом и запекать в разогретой до 200°C духовке 20-25 минут до золотистой корочки. Для соуса в высокий стакан положить яйцо, горчицу и щепотку соли. Погрузить блендер на дно, включить на максимальной скорости и, не вынимая, медленно вливать масло тонкой струйкой.

Когда масса загустеет в майонез, добавить лимонный сок, анчоусы, каперсы, чеснок, тертый пармезан и вустерский соус. Снова взбить блендером до однородности. Попробовать, при необходимости добавить соль и перец. Салат романо порвать руками на удобные куски и слегка перемешать с 2-3 столовыми ложками соуса. Булочки разрезать пополам и слегка подсушить срезом вниз на сухой сковороде. Сборка: на нижнюю половину булочки нанести соус, выложить листья салата, затем горячую куриную котлету, сверху снова немного салата, натереть свежий пармезан, накрыть верхней половиной булочки. Подавать немедленно.

Ранее сообщалось о рецепте рыбы из Китая. Эти медальоны из скумбрии в цитрусово-соевом маринаде получаются очень сочными и ароматными.

Проверено редакцией
Читайте также
Вобла оказалась на грани исчезновения по одной причине
Регионы
Вобла оказалась на грани исчезновения по одной причине
Долго искал идеальный рецепт бургера и наконец нашел. Котлета с чесноком, внутри — сливочная начинка из крем-чиза
Общество
Долго искал идеальный рецепт бургера и наконец нашел. Котлета с чесноком, внутри — сливочная начинка из крем-чиза
С этими котлетами любой бургер станет шедевром — сочные, нежные, с тем самым вкусом бигмака. Теперь никакого Макдака
Общество
С этими котлетами любой бургер станет шедевром — сочные, нежные, с тем самым вкусом бигмака. Теперь никакого Макдака
Пицца? Нет! Теперь только бигмак-пирог. Начинка от легендарного бургера, а вместо теста — тортильи. Проще не бывает, а результат — бомба!
Общество
Пицца? Нет! Теперь только бигмак-пирог. Начинка от легендарного бургера, а вместо теста — тортильи. Проще не бывает, а результат — бомба!
Невероятный салат из жареного минтая: сварить яйца и добавить простые ингредиенты — готовьте сразу тазик
Общество
Невероятный салат из жареного минтая: сварить яйца и добавить простые ингредиенты — готовьте сразу тазик
еда
рецепты
бургеры
салаты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
HIMARS «замолчал» после удара российской армии под Харьковом
В европейской стране прошел марш против втягивания в украинский конфликт
Еще один российский город-курорт закрыли для самолетов
Пропавших в Звенигороде детей начали искать с помощью дронов и вертолета
Лукашенко попросил придумать новое название для кофе
В Польше рассказали, как ЕС выбросил Украину «в мусорку»
Стало известно о сроках создания гиперзвукового оружия в Британии
Учитель умер от остановки сердца после вышедшего из-под контроля пранка
Долину Смерти охватило бурное цветение
Русский серб обнес галерею и винный погреб на 4 млн рублей
Израильский корабль выпустил ракеты по лагерю палестинских беженцев
Участников СВО обяжут проходить геномную регистрацию
Назван существенный нюанс в выборах нового лидера Ирана
Появились ужасающие кадры удара по школе в Иране, где погибли 180 человек
Лукашенко остался должен ресторану из-за досадной ошибки
Поддельный Rolex за $300 создал россиянину проблем на таможне
Дрон ВСУ устроил охоту на белгородских медиков
Мужчину задержали в Шушарах по подозрению в убийстве знакомого в подъезде
«Мы ответим»: президент Ирана выступил с жестким предупреждением
На Западе раскрыли планы Трампа сделать Зеленского крайним
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта
Россия

Налет на Саратов, 100 трупов жителей, госизмена: как ВСУ атакуют РФ 5 марта

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.