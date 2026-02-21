Зимняя Олимпиада — 2026
Пицца? Нет! Теперь только Биг Мак-пирог. Начинка от легендарного бургера, а вместо теста — тортильи. Проще не бывает, а результат — бомба!

Фото: D-NEWS.ru
Магия знакомого вкуса кроется в двух вещах. Во-первых, в точном воспроизведении знаменитого соуса «Биг Мак» из майонеза, кетчупа, горчицы, огурцов и рассола. Во-вторых, в правильной сборке: сочные слои чередуются с сухими, чтобы пирог не размок.

Лук (1 шт.) мелко нарезаю. В сковороде разогреваю немного масла, обжариваю лук до прозрачности. Добавляю 800 г говяжьего фарша, разбивая комки. Жарю до готовности, в конце приправляю солью, черным перцем и паприкой.

Для соуса смешиваю в миске 3 ст. л. кетчупа, 1,5 ст. л. майонеза, 1 ч. л. горчицы. Мелко нарезаю 2 маринованных огурца и добавляю их вместе с 1–2 ст. л. огуречного рассола. Перемешиваю.

Плавленый сыр (2 упаковки типа «Дружбы») нарезаю тонкими пластинками. Помидор нарезаю тонкими кружками. Салат айсберг шинкую.

Сборка в форме для запекания (примерно 22–24 см в диаметре):

1-й слой: лепешка тортилья.

2-й слой: половина обжаренного фарша.

3-й слой: половина соуса.

4-й слой: часть плавленого сыра.

5-й слой: лепешка тортилья.

6-й слой: оставшийся фарш и соус.

7-й слой: кружочки помидора и нарезанный салат.

8-й слой: оставшийся плавленый сыр.

Верхний, 9-й слой: лепешка тортилья.

Накрываю форму фольгой. Отправляю в разогретую до 210 °C духовку на 25 минут. Затем снимаю фольгу и запекаю еще 5–7 минут, чтобы верхняя тортилья слегка подрумянилась и стала хрустящей.

Даю пирогу немного остыть в форме (5–7 минут), затем аккуратно нарезаю на порции, как пиццу. Подаю горячим.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
