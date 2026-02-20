Зимняя Олимпиада — 2026
Блюдо «два в одном»: картофельные гнезда с сердечком-тефтелькой. И гарнир, и основное вместе — готовлю к ужину и праздникам

Фото: D-NEWS.ru
Такие порционные «гнезда» — идеальная еда для шведского стола или дружеской вечеринки. Их удобно есть, они не пачкают руки, выглядят нарядно и сочетают в себе все необходимое для сытного перекуса.

Картофель (4-5 шт.) очищаю, отвариваю до мягкости в подсоленной воде. Сливаю воду, разминаю в пюре. Добавляю в горячее пюре кусочек сливочного масла, яйцо, 50 г тертого сыра и 2 ст. л. муки. Тщательно перемешиваю до однородной, пластичной массы.

Для фарша мелко нарезаю одну луковицу, обжариваю ее до золотистого цвета и остужаю. В миске смешиваю 300 г мясного фарша (свино-говяжий), обжаренный лук, 2 ст. л. отварного риса, мелко нарезанную петрушку, соль, любимые специи и яйцо. Вымешиваю фарш до клейкости.

Формочки для маффинов или небольшие керамические горшочки смазываю растительным маслом. Руки смачиваю в холодной воде. Беру порцию картофельного пюре и аккуратно распределяю его по стенкам и дну формочки, формируя «чашечку» с бортиками.

В каждую картофельную «чашечку» кладу по 1 ст. л. мясного фарша, слегка утрамбовывая. Сверху щедро посыпаю оставшимся тертым сыром (50 г).

Ставлю формочки на противень и отправляю в разогретую до 190 °C духовку на 35–40 минут. Блюдо готово, когда сыр расплавится и зарумянится, а фарш внутри пропечется. Даю немного остыть в формах, затем аккуратно поддеваю ножом и выкладываю на тарелки.

Ранее также сообщалось о рецепте «Наполеона» на мангале. Это нереально крутой рецепт слоеного шашлыка, который поразит даже заядлых мясоедов.

Проверено редакцией
