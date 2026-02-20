Зимняя Олимпиада — 2026
Блинно-шоколадное раздолье на Масленицу! Рецепт беспроигрышных блинов + 2 начинки

Масленица, а значит — время печь вкусные домашние блины. Эти шоколадные блинчики всегда получаются тонкими, мягкими и ароматными. А две простые начинки сделают их настоящим десертом для всей семьи.

Ингредиенты для блинов: яйцо — 1 шт., сахар — 3 ст. л., соль — щепотка, молоко — 250 мл, мука — 200–250 г, вода — 150–250 мл, какао — 2 ст. л., растительное масло — 2 ст. л. Приготовление: яйцо слегка взбить с сахаром и солью, добавить какао и перемешать. Влить молоко, всыпать муку и размешать до однородности без комочков. Постепенно влить воду, постоянно помешивая, затем добавить масло. Сковороду хорошо разогреть и выпекать тонкие блинчики с двух сторон до румяности. Готовые блины складывать стопкой.

Начинка №1: Банан с шоколадом и орехами. Ингредиенты: бананы — 1,5–2 шт., грецкие орехи — ½ горсти, шоколад — ½ плитки, сливки — 2 ст. л. Бананы, орехи и сливки измельчить в блендере до кремовой массы или просто нарезать банан кольцами. Выложить начинку в блины, свернуть и полить растопленным шоколадом.

Начинка №2: Шоколадный крем. Ингредиенты: шоколад — 100 г, сливки — 100 мл., соль по вкусу. Шоколад растопить со сливками на водяной бане или в микроволновке, перемешать до гладкости. Добавить соль, она оттенит вкус. Намазать крем на блины и свернуть рулетом или конвертом.

Ранее мы делились рецептом тонкой пиццы. Мешаем 2 ложки сметаны и кефир — через 20 минут готово.

