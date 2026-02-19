Зимняя Олимпиада — 2026
Мешаю 2 ложки сметаны и кефир — через 20 минут на столе тонкая пицца, как в пиццерии

Фото: D-NEWS.ru
Когда хочется домашней пиццы быстро и без возни с дрожжами, этот рецепт выручает всегда. Тесто получается тонким, хрустящим по краям и мягким внутри, а начинку можно менять под настроение. Всего 20 минут — и ароматная пицца уже на столе. Никакого долгого замеса и ожидания — все смешали, разровняли и сразу в духовку. Отличный вариант для ужина, перекуса или неожиданных гостей.

Ингредиенты для теста: сметана — 2 ст. л., кефир — 100–150 г, сливочное масло или маргарин (растопленный) — 50 г, соль — 1/3 ч. л., сода — 1/2 ч. л., сахар — щепотка, мука — примерно 1,5 стакана. Для начинки: лук, копченая колбаса, сыр, майонез, прованские травы — по вкусу.

Кефир и сметану смешивают вилкой, добавляют соль и соду. Через 1–2 минуты масса начинает пениться. После этого кладут сахар и растопленное масло. Постепенно подсыпают муку и замешивают очень мягкое, слегка липкое тесто. Готовое тесто сразу выкладывают на смазанный противень и руками распределяют в тонкий пласт. Сверху выкладывают начинку слоями: сначала лук, затем колбасу, сыр и в конце тонкую сетку майонеза. Посыпают прованскими травами. Выпекают пиццу при 180 °C до румяности теста и расплавленного сыра.

Ранее мы делились рецептом с банкой горошка и свеклой. Хит из самых обычных продуктов.

