21 февраля 2026 в 04:34

Установлены личности восьми погибших на Байкале

СК: установлены все личности утонувших в машине на Байкале

Следователи завершили опознание погибших в результате трагического инцидента на озере Байкал, сообщает пресс-служба Следкома Иркутской области. Все восемь человек, находившихся в салоне утонувшего автомобиля, идентифицированы.

На данный момент установлены личности 5 человек, водитель — 44-летний местный житель и 4 туриста (один выживший). Пострадавший находится на базе отдыха, говорится в публикации.

Единственного выжившего туриста вскоре ждет допрос. Жертвами стали семь туристов и сам водитель. Среди погибших есть ребенок 2013 года рождения.

Группа китайских туристов направлялась на экскурсию к мысу «Три брата», однако по пути следования водитель автомобиля не разглядел трещину во льду, вследствие чего машина провалилась под лед. Согласно предварительной информации, спастись удалось лишь одному человеку из группы.

По информации Ассоциации туроператоров России, группа туристов из Китая отправилась на озеро Байкал по частной договоренности с одним из местных жителей, минуя официальные туристические компании. Во время этой самодеятельной экскурсии толщина льда на водоеме не соответствовала безопасным нормам.

