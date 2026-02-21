Собственный бренд, измены Агутина, слова об СВО: как живет Анжелика Варум

Советская и российская певица Анжелика Варум подала заявку в Роспатент, чтобы зарегистрировать свой именной бренд. Что она планирует производить, как сложилась личная жизнь артистки, что она говорила об СВО?

Зачем Варум хочет зарегистрировать именной бренд

KP.RU со ссылкой на данные сервиса Rusprofile пишет, что под именным брендом певица планирует выпускать туалетную воду и различные косметические средства.

Сообщается, что Мария Юрьевна Варум (настоящее имя певицы) подала заявку в Роспатент 17 февраля.

«В случае успешной регистрации под этим брендом будут выпускаться косметические продукты: туалетная вода, кремы, маски, увлажняющие средства, тоники и эссенции», — говорится в публикации.

Согласно информации с Rusprofile, с 2002 года Анжелика Варум ведет бизнес как индивидуальный предприниматель, специализируясь на сфере отдыха и развлечений. Прежде она выступала в роли учредителя компании «Варум Рекордз Компани», которая прекратила свою деятельность в 2021 году.

Чем сейчас занимается Варум

В настоящее время Анжелика Варум предпочитает закрытый образ жизни и редко появляется на публике. Тем не менее, она иногда принимает участие в выступлениях своего мужа, где они совместно исполняют песни.

Согласно слухам, артистка живет на две страны — Россию и США. По данным Telegram-канала SHOT, исполнительница является владелицей недвижимости в Лос-Анджелесе.

Как сложилась личная жизнь Варум

Анжелика Варум впервые связала себя узами брака с фотографом Максимом Никитиным. Они учились в одном классе, вместе начинали карьеру и разошлись спустя восемь лет совместной жизни.

В 2000 году певица сыграла свадьбу с заслуженным артистом РФ Леонидом Агутиным. У пары есть дочь Елизавета. Наследница имеет американское гражданство и проживает в США.

В 2011 году отношения Агутина и Варум оказались под угрозой из-за измены певца, однако супруга простила его.

«Измены, в которых признавался Агутин, я не хочу вычеркнуть из нашей жизни. Я с ними росла… Обижаться на цунами — это же нелепо, да? А ведь это уносит жизни людей, калечит. Так же и тут. Можно понять и простить. А можно понять и не простить. И это ваш выбор», — сказала она в интервью Ирине Шихман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов).

В сентябре Леонид Агутин раскрыл подробности их отношений с Варум после того, как в шоу «Вопрос ребром» его попросили прокомментировать слухи о появлении любовницы на фоне отъезда супруги в США.

«Мы с женой живем 27 лет. За это время было всякое. Но мы умудрились сохранить любовь, уважение и нежность в наших отношениях. И я ими очень дорожу», — заявил музыкант.

Что Варум говорила об СВО

После начала спецоперации Анжелика Варум обратилась к общественности через социальные сети. Она призвала конфликтующие стороны к мирным переговорам. Артистка выразила свое несогласие с происходящим и отметила, что только потомки смогут вынести окончательный вердикт о виновных. В завершение своего послания Варум разместила «черный квадрат» и продублировала текст на украинском языке.

Соответствующая публикация до сих пор доступна в ее аккаунте в Instagram (деятельность в РФ запрещена) и является последним сообщением от певицы в личном блоге. В марте 2022 года она перестала вести социальные сети.

Варум и Агутин опровергали информацию, что их семья участвовала в сборе денег для Вооруженных сил Украины.

