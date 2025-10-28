Директора школы наказали за разделяющие детей таблички в столовой В Азове уволили директора школы за разделяющие детей таблички в столовой

Директора школы в городе Азов в Ростовской области уволили за размещение в столовой табличек, разделяющих детей, сообщил глава города Дмитрий Устименко. Он назвал произошедшее ярким примером человеческой глупости, передает Telegram-канал RT.

Вряд ли человек здравомыслящий может это спокойно прокомментировать. Это яркий пример того, что нет пределов человеческой глупости, — подчеркнул мэр.

Устименко принес извинения за действия сотрудников учебного учреждения, допустивших подобную ситуацию. Также глава города пообещал, что проблема будет полностью урегулирована и все учащиеся будут питаться одинаково.

Ранее в Сети опубликовали фото школьной столовой, на которой столы размечены для разных категорий учеников: одни предназначены для малоимущих, другие — для детей участников специальной военной операции. Журналисты попытались связаться с директором учебного заведения для получения пояснений, однако она, выслушав вопрос, отказалась от комментариев и прервала разговор.

До этого заслуженный учитель РФ Александр Снегуров заявил, что введение в школах шведского стола может спровоцировать социальное расслоение. Он назвал эту идею несвоевременной и непродуманной. По мнению педагога, подобное питание допустимо исключительно для школьных праздников.