05 ноября 2025 в 13:28

Депутат предложил упростить получение соцпомощи для малоимущих

Депутат Миронов: соцвыплаты малоимущим семьям нужно продлевать автоматически

Сергей Миронов Сергей Миронов Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В России необходимо упростить получение социальной помощи для малоимущих семей, заявил 360.ru председатель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

Предлагаю автоматически (беззаявительно) продлевать социальные выплаты малоимущим семьям и одиноким гражданам, если у органов соцзащиты нет данных об улучшении их материального положения, — рассказал Миронов.

Депутат отметил, что многие россияне остаются без выплат, так как не успевают вовремя подать документы по уважительным причинам. По его мнению, это нарушает права граждан и делает систему социальной защиты менее эффективной.

Ранее член комитета Госдумы Светлана Бессараб призвала усиливать меры поддержки многодетных семей. По ее мнению, необходимо выдавать материнский капитал не только за первых двух детей, но и за каждого последующего ребенка.

