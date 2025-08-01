В Госдуме предложили усилить меры поддержки многодетных семей

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб призвала усиливать меры поддержки многодетных семей. В разговоре с NEWS.ru она добавила, что необходимо выдавать материнский капитал не только за первых двух детей, но и за каждого последующего ребенка.

На мой взгляд, нужно разрабатывать новые меры поддержки именно для многодетных семей. Уходя на так называемые каникулы, депутаты приняли в первом чтении законопроект о поддержке многодетных семей. Например, многодетные матери теперь смогут получать индивидуальные пенсионные коэффициенты и стаж по уходу за каждым ребенком. Раньше можно было получить стаж только за четырех детей. Мне кажется, нужно разрабатывать такие меры поддержки, чтобы материнский семейный капитал можно было получать не только на первого и второго ребенка, но на каждого последующего, — сказала Бессараб.

Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко предложил ежемесячно давать выходной для одного из родителей с детьми до 18 лет. С соответствующим документом парламентарий обратился в Министерство труда и соцзащиты России. По его словам, введение дополнительного выходного дня повысит эффективность воспитания.