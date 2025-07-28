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28 июля 2025 в 11:20

Родителям в России предложили давать дополнительный выходной

Депутат Марченко предложил ввести дополнительный выходной для россиян с детьми

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Депутат ГД Евгений Марченко предложил ежемесячно давать выходной для одного из родителей с детьми до 18 лет, сообщает LIFE.ru. С соответствующим документом парламентарий обратился в Министерство труда и соцзащиты РФ.

Введение дополнительного выходного дня не только повысит эффективность воспитания, но и будет способствовать укреплению традиционных семейных ценностей и формированию более тесных эмоциональных связей между поколениями, — заявил Марченко.

Ранее юрист Александр Южалин сообщил, что в 2026 году россиян ждет семь неполных рабочих недель. Новогодние каникулы в 2026–2027 году начнутся 31 декабря. Согласно проекту постановления кабмина, жителей России ждут длинные новогодние праздники на 12 дней. По три дня отдыха предполагается 23 февраля, 8 марта и 12 июня. Также по три выходных выпадет на 1 и 9 мая. Рабочая неделя в начале ноября будет с выходным в среду, в День народного единства.

До этого депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, стоит сделать выходным. По мнению парламентария, это поспособствовало бы укреплению традиционных семейных ценностей.

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