Депутат предложил ввести в России новый выходной день Депутат Иванов предложил сделать выходным День семьи, любви и верности

День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, стоит сделать выходным, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, это поспособствует укреплению традиционных семейных ценностей.

Придание Дню семьи, любви и верности статуса выходного позволит россиянам уделить больше внимания своим близким, провести время в семейном кругу и принять участие в праздничных мероприятиях. В современных условиях, когда ритм жизни ускоряется, такой шаг станет важной мерой поддержки института семьи, — отметил Иванов.

Он отметил, что праздник, посвященный святым Петру и Февронии, имеет глубокие исторические корни и символизирует идеалы супружеской верности и крепкой семьи. По его словам, пример муромских чудотворцев показывает, что настоящая семья строится на любви, взаимном уважении и преодолении испытаний вместе.

Дополнительный выходной в середине лета создаст благоприятные условия для проведения семейных торжеств, посещения храмов и участия в благотворительных акциях. Это будет способствовать не только укреплению семейных уз, но и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, — подытожил Иванов.

Ранее генсек Федерации бокса России Александр Беспутин назвал альтернативу гей-парадам (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Он признался, что боится представить возможность подобных мероприятий в своей стране. Вместо парадов Беспутин предложил ввести День бокса.