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14 июля 2025 в 11:49

Раскрыто, сколько сокращенных рабочих недель выпадает на 2026 год

SuperJob: в 2026 году планируется семь сокращенных рабочих недель

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Семь неполных рабочих недель ждет россиян в 2026 году, рассказал директор юридической практики сервиса SuperJob Александр Южалин в беседе с РИА Новости. Новогодние каникулы в 2026–2027 году начнутся 31 декабря.

В 2026 году планируется семь неполных рабочих недель, — сообщил Южалин.

Согласно проекту постановления кабмина, жителей России ждут длинные новогодние праздники на 12 дней. По три дня отдыха предполагается 23 февраля, 8 марта и 12 июня. Также по три выходных выпадет на 1 и 9 мая. Рабочая неделя в начале ноября будет с выходным в среду, в День народного единства.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила, что россияне будут отдыхать на новогодних праздниках с 31 декабря 2025 года до 10 января 2026 года включительно. По ее словам, производственный календарь на следующий год уже подготовлен правительством и не требует изменений. Бессараб отметила, что 11 января 2026 года станет рабочим днем и неделя будет шестидневной.

До этого депутат Брянской областной думы, руководитель движения «Россия Православная» Михаил Иванов заявил, что День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, стоит сделать выходным. По мнению парламентария, это поспособствовало бы укреплению традиционных семейных ценностей.

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