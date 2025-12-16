Экономист рассказал, куда обратиться в трудной жизненной ситуации Экономист Никитин: в трудной жизненной ситуации можно получить помощь через МФЦ

В трудной жизненной ситуации можно получить помощь, обратившись в МФЦ или ближайшее отделение соцзащиты, рассказал RT экономист Анатолий Никитин. Кроме того, можно подать заявление через портал «Госуслуги». Эксперт напомнил, что для людей в тяжелом положении предусмотрена адресная социальная поддержка — ее можно использовать наряду с другими льготами.

Помощь может быть как материальная, так и в натуральном виде: вещи, продуктовые наборы, медикаменты, стройматериалы, дрова. К мерам поддержки также относятся помощь в трудоустройстве, предоставление места в детсаду, скидка на оплату ЖКХ, бесплатный проезд, услуги соцработника, — объяснил Никитин.

Эксперт уточнил, что право на получение и размер материальной помощи зависит от конкретной ситуации, региона и возможностей бюджета. Она может быть в виде денежных выплат, сертификатов на покупки в магазинах, кредитных и ипотечных каникул. В случаях потери или непригодности жилья в результате ЧС люди могут претендовать на жилье по договору социального найма, выплату для покупки нового жилья или ремонта.

Ранее аудитор Счетной палаты Наталья Трунова сообщила, что расходы 69 регионов на социальную поддержку выросли за девять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности регионы потратили 18,4 трлн рублей в период с января по сентябрь.