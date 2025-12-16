Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 10:29

Экономист рассказал, куда обратиться в трудной жизненной ситуации

Экономист Никитин: в трудной жизненной ситуации можно получить помощь через МФЦ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В трудной жизненной ситуации можно получить помощь, обратившись в МФЦ или ближайшее отделение соцзащиты, рассказал RT экономист Анатолий Никитин. Кроме того, можно подать заявление через портал «Госуслуги». Эксперт напомнил, что для людей в тяжелом положении предусмотрена адресная социальная поддержка — ее можно использовать наряду с другими льготами.

Помощь может быть как материальная, так и в натуральном виде: вещи, продуктовые наборы, медикаменты, стройматериалы, дрова. К мерам поддержки также относятся помощь в трудоустройстве, предоставление места в детсаду, скидка на оплату ЖКХ, бесплатный проезд, услуги соцработника, — объяснил Никитин.

Эксперт уточнил, что право на получение и размер материальной помощи зависит от конкретной ситуации, региона и возможностей бюджета. Она может быть в виде денежных выплат, сертификатов на покупки в магазинах, кредитных и ипотечных каникул. В случаях потери или непригодности жилья в результате ЧС люди могут претендовать на жилье по договору социального найма, выплату для покупки нового жилья или ремонта.

Ранее аудитор Счетной палаты Наталья Трунова сообщила, что расходы 69 регионов на социальную поддержку выросли за девять месяцев 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В общей сложности регионы потратили 18,4 трлн рублей в период с января по сентябрь.

общество
экономисты
соцпомощь
выплаты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Урале суд наказал за нарушение авторских прав на Чебурашку
Аналитик назвал ключевые факторы роста стоимости драгметаллов
Туристов из России начали задерживать в Таиланде
МИД назвал освобождение арестованных в Баку россиян безусловным приоритетом
Суд в Финляндии признал законным закрытие набора в русский класс
В ГД призвали ввести осмотр личных вещей в школах после трагедии в Одинцово
Рябков раскрыл тактику Киева и ЕС по переработке мирного плана Трампа
Раскрыта хронология нападения на школу в Подмосковье
Устроивший резню в Одинцово мог взять с собой самодельную бомбу
России пообещали резкий рост экспорта любимого многими продукта
Шереметьево ответило на сообщения о возгорании двигателя Boeing
Новый год с рататуем: горячее блюдо для уютного стола
Риелтор разнес идею о полиграфе при сделках с недвижимостью
Учеников более 50 школ в Челябинской области отправили на карантин
ВСУ остались без важного объекта на Северском направлении
МИД России: Москва заинтересована в скорейшем открытии Русского дома в Баку
Нападение на школу в Одинцово 16 декабря: последние новости, сколько жертв
Прокуратура оценит действия должностных лиц после резни в школе в Одинцово
В Тегеране уточнили цель встречи глав МИД Ирана и России
Названы основные версии вооруженного нападения ученика на школу в Одинцово
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.