Экономист рассказал, как повысить пенсии в России

Повысить размер пенсий в России можно после пересмотра налоговой политики и увеличения поступлений в Социальный фонд, заявил экономист Василий Колташов. По его словам, сказанным в беседе с Общественной службой новостей, отчисления, взимаемые с определенных групп населения, нужно направлять на обеспечение пенсий. Но это все равно в итоге приведет к увеличению бюджетных расходов.

Например, те деньги, которые сейчас платят самозанятые, при доходах до определенного уровня можно считать социальными отчислениями, а не налогом, и направлять в Социальный фонд. Аналогично можно освободить наемных сотрудников с зарплатой до определенного значения от подоходного налога и направлять выплаты в социальную систему, — сообщил он.

До этого глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выразил мнение, что малоимущим пенсионерам нужно компенсировать расходы на лекарства. Парламентарий обратился к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.