Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 сентября 2025 в 15:38

Экономист рассказал, как повысить пенсии в России

Экономист Колташев: для повышения пенсий нужно пересмотреть налоговую политику

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Повысить размер пенсий в России можно после пересмотра налоговой политики и увеличения поступлений в Социальный фонд, заявил экономист Василий Колташов. По его словам, сказанным в беседе с Общественной службой новостей, отчисления, взимаемые с определенных групп населения, нужно направлять на обеспечение пенсий. Но это все равно в итоге приведет к увеличению бюджетных расходов.

Например, те деньги, которые сейчас платят самозанятые, при доходах до определенного уровня можно считать социальными отчислениями, а не налогом, и направлять в Социальный фонд. Аналогично можно освободить наемных сотрудников с зарплатой до определенного значения от подоходного налога и направлять выплаты в социальную систему, — сообщил он.

До этого глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов выразил мнение, что малоимущим пенсионерам нужно компенсировать расходы на лекарства. Парламентарий обратился к главе Минздрава РФ Михаилу Мурашко.

пенсии
экономисты
Россия
налоги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Граждан Непала призвали проявить сдержанность
Росфинмониторинг включил блогера Ефремова в список экстремистов
Люся Чеботина пойдет под суд из-за одного концерта
Московский суд изъял недвижимость на 247 млн рублей у блогера-иноагента
Знойная духота и жара до +27? Погода в Москве в выходные: чего ждать
«Известия»: военного блогера Алехина подозревают в отмывании денег
Банк не хочет возвращать деньги: какие причины, что делать
Жена бывшего премьера Непала стала жертвой массовых протестов
Экономист рассказал, как повысить пенсии в России
Раскрыто количество российских туристов, находящихся в Непале
Стало известно, почему перелет в Сочи стоит как в Пекин
Назван топ-5 стран, граждане которых едут отдыхать в Россию
Россиянам в Непале дали один совет
Раскрыты подробности последних дней жизни выпавшего из окна врача скорой
В Госдуму внесли законопроект о запрете въезда семей трудовых мигрантов
"Медаль Олимпиады — навсегда": Елистратов о непопадании в квалификацию ОИ
В Госдуме объяснили удар по Генштабу ВСУ в Киеве
Глава АТОР перечислила, какие страны нарастили турпоток в Россию
Президент Непала ушел в отставку на фоне массовых протестов
Россиянам рассказали, какие льготы невыгодно получать деньгами
Дальше
Самое популярное
Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно
Россия

Симоньян страшно и тяжело больна: какой диагноз, что известно

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками
Европа

«Пацаны, не удивляйтесь»: пленный ВСУ оказался в госпитале с наемниками

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше
Россия

Лондон в трауре, возвращение Пугачевой, нокаут от Путина: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.