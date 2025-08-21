Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 августа 2025 в 18:06

Новые выплаты для беременных студенток: каков размер пособия, как получить

Фото: Shutterstock/FOTODOM

С 1 сентября 2025 года соцвыплаты будущим матерям в вузах и колледжах будет назначать Социальный фонд России, а не учебные заведения. В итоге размер пособия по беременности и родам у студенток кратно вырастет. NEWS.ru рассказывает, кого это коснется, сколько будут платить и кто сможет рассчитывать на поддержку от государства.

Что изменится с 1 сентября в части выплаты студенткам пособия по беременности

С 1 сентября выплата пособия по беременности и родам студенткам перейдет в ведение Социального фонда России (сейчас его выплачивают в образовательных учреждениях).

Нововведение коснется россиянок, которые проходят очное обучение в профессиональных образовательных организациях, вузах, учреждениях дополнительного профессионального образования, а также в научных организациях. При этом неважно, учатся ли девушки на бюджете или платно.

Сколько будут платить студенткам — будущим матерям

Пособие по беременности и родам выплачивается за 70 дней до родов и 70 дней после них. Сейчас оно, как правило, соответствует размеру средней стипендии, которая составляет примерно 2–5 тысяч рублей. Соответственно, итоговая выплата за 140 дней отпуска по беременности и родам — от 9,3 до 23,3 тысячи.

С 1 сентября размер пособия будет устанавливаться на уровне 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения (ПМ). Таким образом, в среднем по стране выплата увеличится до 90 202 рублей.

Однако в зависимости от регионального ПМ размер пособия может варьироваться, рассказала NEWS.ru член Международной ассоциации юристов и медиаторов 4Legal Евгения Безмаленко.

«Например, в Ивановской области при прожиточном минимуме 18 169 рублей за 140 дней отпуска вы получите 84 788 рублей. В Челябинской области прожиточный минимум — 17 782 рубля. Размер пособия, соответственно, составит 82 982 рубля за 140 дней, при осложненных родах (156 дней) — 92 466, а при многоплодной беременности (194 дня) — 114 990», — сказала эксперт.

В Республике Карелия этот показатель в зависимости от районов составит 99–106 тысяч рублей, в Нижегородской области — 84 780, в Пермском крае — 80 300 рублей за 140 дней, рассказала Безмаленко.

Самая скромная выплата ожидает жительниц Липецкой и Тамбовской областей — 74 867 рублей (в этих регионах самый низкий прожиточный минимум — 16 043). Самый большой размер пособия — на Чукотке: 235 424 (прожиточный минимум трудоспособного населения в регионе составляет 50 448 рублей).

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве будущим матерям-студенткам будут платить 127 409 рублей.

Заявления, поданные студентками на пособие по беременности и родам до 1 сентября, рассматриваются образовательными учреждениями. Если оно было выплачено по старым правилам, то по новым уже не назначается.

Где и как оформить студенткам пособие по беременности и родам

Подать заявление можно будет тремя способами:

  • через портал госуслуг;
  • в клиентских службах Соцфонда;
  • в МФЦ.

Если выплата оформляется очно, потребуются две справки:

  • из медицинской организации, которая подтвердит период нетрудоспособности;
  • из учебного заведения об очном обучении с указанием срока отпуска по беременности и родам.

На принятие решения о назначении пособия отводится 10 рабочих дней. В отдельных случаях этот срок может быть увеличен до 20. После принятия положительного решения о назначении пособия средства поступят в течение пяти рабочих дней.

Как эксперты оценивают решение о назначении пособий беременным студенткам Соцфондом

Процесс подачи заявления и получения пособия упрощается, поскольку теперь обращение можно направить в электронном виде, сказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. При этом время на рассмотрение заявления и перечисление денежных средств с момента подачи заявки займет не более 15 рабочих дней, что очень важно, отметила она.

Самое главное — то, что размер выплат кратно увеличится, подчеркнула Финогенова.

По словам собеседницы NEWS.ru, размер базовой стипендии в 2025 году установлен на уровне 2224 рублей. Однако вузы определяют собственные выплаты в несколько раз выше этого норматива, в зависимости от успеваемости. «В столице сейчас средний размер повышенной академической стипендии — порядка 6000 рублей. Следовательно, размер пособия по беременности и родам для московских студенток с 1 сентября в среднем увеличится в 4,5 раза», — добавила Финогенова.

Читайте также:

Кому положены выплаты к 1 сентября, как получить: рассказываем подробно

Как получить разом до 412 тысяч от государства: кому положена выплата

До 150 тысяч рублей: что за новая семейная выплата, как получить

пособие
выплаты
студентки
соцвыплаты
Наталья Петрова
Н. Петрова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Прошли через ад»: как живет дочь Пригожина после гибели мужа на СВО
Израиль захватывает Газу, но цель другая: Нетаньяху готов к большой войне
На Украине потребовали ракеты для ударов по России
На Запорожской АЭС провели ротацию наблюдателей от МАГАТЭ
Генерала ВС России могут посадить на 12,5 лет за взятки
Киркорова подкосила болезнь. Концерты — все? На какие деньги он будет жить
В Совфеде объяснили поведение европейских лидеров с Трампом
Лучшие многолетние цветы для посадки под зиму
Одна из дочек «Роснефти» сэкономила сотни миллионов рублей
У американского Boeing отвалилась часть крыла во время полета
Индию озадачила позиция США по закупкам нефти у России
«Русофобы осмелели»: в ГД возмутились отказом Зеленского от русского языка
Школьник погиб после взрыва мины времен ВОВ
Неизвестный мужчина поджог мечеть в Благовещенске
Пьяные мать и отчим надругались над маленькой дочерью
ВСУ атаковали мирных жителей Енакиево
Тимур Иванов до ареста успел собрать внушительную оружейную коллекцию
Россияне полюбили shorts
В США раскрыли, чем Трамп одаривает иностранных лидеров в Белом доме
В Балашихе обезоружили разгуливающего по детской площадке мужчину с топором
Дальше
Самое популярное
В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья
Здоровье/красота

В чем польза меда и какой сорт выбрать для укрепления здоровья

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта
Общество

Делаем заготовки из сливы на зиму: 3 необычных и вкусных рецепта

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта
Общество

Простые и необычные заготовки из груш на зиму: 4 лучших рецепта

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.