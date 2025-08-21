Новые выплаты для беременных студенток: каков размер пособия, как получить

С 1 сентября 2025 года соцвыплаты будущим матерям в вузах и колледжах будет назначать Социальный фонд России, а не учебные заведения. В итоге размер пособия по беременности и родам у студенток кратно вырастет. NEWS.ru рассказывает, кого это коснется, сколько будут платить и кто сможет рассчитывать на поддержку от государства.

Что изменится с 1 сентября в части выплаты студенткам пособия по беременности

С 1 сентября выплата пособия по беременности и родам студенткам перейдет в ведение Социального фонда России (сейчас его выплачивают в образовательных учреждениях).

Нововведение коснется россиянок, которые проходят очное обучение в профессиональных образовательных организациях, вузах, учреждениях дополнительного профессионального образования, а также в научных организациях. При этом неважно, учатся ли девушки на бюджете или платно.

Сколько будут платить студенткам — будущим матерям

Пособие по беременности и родам выплачивается за 70 дней до родов и 70 дней после них. Сейчас оно, как правило, соответствует размеру средней стипендии, которая составляет примерно 2–5 тысяч рублей. Соответственно, итоговая выплата за 140 дней отпуска по беременности и родам — от 9,3 до 23,3 тысячи.

С 1 сентября размер пособия будет устанавливаться на уровне 100% регионального прожиточного минимума трудоспособного населения (ПМ). Таким образом, в среднем по стране выплата увеличится до 90 202 рублей.

Однако в зависимости от регионального ПМ размер пособия может варьироваться, рассказала NEWS.ru член Международной ассоциации юристов и медиаторов 4Legal Евгения Безмаленко.

«Например, в Ивановской области при прожиточном минимуме 18 169 рублей за 140 дней отпуска вы получите 84 788 рублей. В Челябинской области прожиточный минимум — 17 782 рубля. Размер пособия, соответственно, составит 82 982 рубля за 140 дней, при осложненных родах (156 дней) — 92 466, а при многоплодной беременности (194 дня) — 114 990», — сказала эксперт.

В Республике Карелия этот показатель в зависимости от районов составит 99–106 тысяч рублей, в Нижегородской области — 84 780, в Пермском крае — 80 300 рублей за 140 дней, рассказала Безмаленко.

Самая скромная выплата ожидает жительниц Липецкой и Тамбовской областей — 74 867 рублей (в этих регионах самый низкий прожиточный минимум — 16 043). Самый большой размер пособия — на Чукотке: 235 424 (прожиточный минимум трудоспособного населения в регионе составляет 50 448 рублей).

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Москве будущим матерям-студенткам будут платить 127 409 рублей.

Заявления, поданные студентками на пособие по беременности и родам до 1 сентября, рассматриваются образовательными учреждениями. Если оно было выплачено по старым правилам, то по новым уже не назначается.

Где и как оформить студенткам пособие по беременности и родам

Подать заявление можно будет тремя способами:

через портал госуслуг;

в клиентских службах Соцфонда;

в МФЦ.

Если выплата оформляется очно, потребуются две справки:

из медицинской организации, которая подтвердит период нетрудоспособности;

из учебного заведения об очном обучении с указанием срока отпуска по беременности и родам.

На принятие решения о назначении пособия отводится 10 рабочих дней. В отдельных случаях этот срок может быть увеличен до 20. После принятия положительного решения о назначении пособия средства поступят в течение пяти рабочих дней.

Как эксперты оценивают решение о назначении пособий беременным студенткам Соцфондом

Процесс подачи заявления и получения пособия упрощается, поскольку теперь обращение можно направить в электронном виде, сказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. При этом время на рассмотрение заявления и перечисление денежных средств с момента подачи заявки займет не более 15 рабочих дней, что очень важно, отметила она.

Самое главное — то, что размер выплат кратно увеличится, подчеркнула Финогенова.

По словам собеседницы NEWS.ru, размер базовой стипендии в 2025 году установлен на уровне 2224 рублей. Однако вузы определяют собственные выплаты в несколько раз выше этого норматива, в зависимости от успеваемости. «В столице сейчас средний размер повышенной академической стипендии — порядка 6000 рублей. Следовательно, размер пособия по беременности и родам для московских студенток с 1 сентября в среднем увеличится в 4,5 раза», — добавила Финогенова.

