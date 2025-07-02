До 150 тысяч рублей: что за новая семейная выплата, как получить

До 150 тысяч рублей: что за новая семейная выплата, как получить

В 2026 году в России появится семейная налоговая выплата для россиян с низкими доходами. Как пояснил премьер-министр Михаил Мишустин, она будет оформлена в виде возврата части НДФЛ. Семьи с детьми смогут вернуть 7% из 13% налога, уплаченного за предыдущий год. О том, сколько можно ежегодно получать благодаря «налоговому кешбэку», — в материале NEWS.ru.

Что известно о новой семейной выплате

C июня 2026 года работающим родителям с низким доходом будут перечислять ежегодную семейную выплату, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии правительства.

Он рассказал, что эти средства будут оформлены в виде возврата части ранее уплаченного налога на доходы физических лиц. Для получателей ставка НДФЛ составит 6%, разница с базовой ставкой будет компенсирована.

«Государство поможет семьям с детьми, у которых скромные доходы. Им будет возвращена часть уплаченного подоходного налога», — пояснил Мишустин.

Закон о семейной выплате был принят Государственной думой 10 июля 2024 года. Его одобрил Совет Федерации и подписал президент РФ Владимир Путин. По оценкам Минтруда, данная мера поддержки охватит 4,2 млн российских семей, в которых воспитываются 10,9 млн детей.

Кто может получить семейную налоговую выплату

Семья должна отвечать нескольким критериям, чтобы получить ежегодную налоговую выплату. Они будут учитываться при определении права на перечисление денежных средств. Среди них:

родители, усыновители или опекуны должны иметь российское гражданство;

все члены семьи постоянно проживают на территории страны и являются налоговыми резидентами РФ;

родители получают белую зарплату, которая облагается НДФЛ;

в семье воспитывается как минимум два ребенка, которым еще не исполнилось 18 лет (23 года, если они учатся на очном отделении в высшем или среднем учебном заведении);

среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума, который установлен в регионе, где они зарегистрированы (постоянно или временно) или проживают фактически.

При назначении выплат также будет учитываться наличие у семьи недвижимого и движимого имущества.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Как будет рассчитываться доход для получения семейной выплаты

Расчеты будут проводить на основе данных за предыдущий год. То есть если родители подали заявление на выплату в 2026-м, власти будут учитывать прожиточный минимум (ПМ), который действовал в 2025 году. Соответственно, и доходы, по которым уплатили НДФЛ, будут также учитываться за предыдущий год. Выплаченный налог пересчитают по ставке 6%, а разницу вернут гражданину.

Определить размер среднедушевого дохода семьи можно по формуле: среднедушевой доход = доход членов семьи за год / количество членов семьи / 12. Размер выплаты будет индивидуален для каждой семьи.

Предельная сумма дохода для ее получения будет зависеть от региона проживания семьи (в каждом регионе свой установленный ПМ).

В 2025 году прожиточный минимум на душу населения в среднем по России составляет 17 733 рубля, для трудоспособного населения — 19 329 рублей. Для детей и пенсионеров он чуть меньше — 17 201 рубль и 15 250 рублей соответственно.

Исходя из этих цифр семья из четырех человек сможет воспользоваться налоговым кешбэком при общем годовом доходе за 2025 год в размере примерно 1,3 млн рублей (в целом на семью.)

Какую сумму семья может получить от государства

Ежегодная семейная выплата предоставляется каждому родителю. Ее размер зависит от той суммы дохода, который был получен, объяснил NEWS.ru кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В частности, в 2025 году в Республике Хакасия прожиточный минимум на душу населения составляет 18 088 рублей. Соответственно, 1,5 ПМ будут равны 27 132 рублям. «Отсюда получаем, что для семьи, состоящей из матери, отца и двоих детей, проживающей в Хакасии, для получения выплаты в 2026 году суммарный ежемесячный доход родителей в 2025-м не должен превышать 108 528 рублей, или 1,3 млн рублей в год», — сказал эксперт.

Допустим, в 2025 году родители зарабатывают одинаково — по 54 264 рубля в месяц (651,2 тысячи в год). Тогда каждый из них сможет вернуть в 2026 году 45 581 рубль (7% от 651,2 тысячи). То есть суммарный максимальный размер выплаты на семью составит 91 163 рубля, отметил Балынин. По его словам, семья с тремя детьми (при доходе не более 135 660 рублей) сможет вернуть 113 954 рубля, а с четырьмя (при доходе 162 792 рубля в месяц) — 136 745 рублей.

В Москве прожиточный минимум на душу населения составляет 23 908 рублей, заявила NEWS.ru профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова. В этом случае ежемесячный доход семьи с двумя родителями и двумя детьми не должен превышать 143 448 рублей (1,72 млн в год). Максимальная сумма выплаты составит 120 496 рублей (на двоих родителей), рассказала она.

Как получить семейную выплату

Для получения выплаты родителям двух и более детей нужно направить заявление в Социальный фонд России (СФР). Это необходимо сделать с 1 июня до 1 октября, то есть в период, следующий за годом, в котором уплачен НДФЛ. Например, родители, которые хотят получить выплату за 2025 год, должны обратиться за ней с 1 июня по 1 октября 2026-го. Это можно сделать через «Госуслуги» или МФЦ.

Нужно подавать заявление ежегодно, ведь за год доход семьи может вырасти или, напротив, снизиться.

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