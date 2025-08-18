В Госдуме предложили обнулить подоходный налог для малоимущих

Опасения Министерства финансов в связи с введением прогрессивной шкалы НДФЛ не оправдались, заявил в беседе с NEWS.ru председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. По его мнению, прогрессию необходимо расширять «в обе стороны». Это касается как самых богатых, так и самых бедных граждан.

Нужно расширять прогрессивную шкалу так, как мы предлагали изначально. Причем в обе стороны — как для самых богатых, так и для самых бедных, — убежден Миронов.

Он добавил, что сегодня ставки НДФЛ варьируются от 13 до 22%. Миронов напомнил, что партия предлагала обнулить ставку для граждан с доходами ниже прожиточного минимума и поднять ставки для «сверхбогатых». Однако в Госдуме не учли предложения в полной мере.

Напомню, доходы самых бедных и самых богатых граждан нашей страны отличаются в 15 раз! Нужно сокращать эту пропасть, расширять прогрессию — повышать налог до 25–35% для сверхбогатых и обнулять для малоимущих, — уверен лидер фракции.

