В Госдепе заявили, что быстро урегулировать конфликт на Украине невозможно

Соединенные Штаты понимают, что быстро украинский конфликт урегулировать невозможно, заявила глава протокола США посол Моника Кроули. По ее словам, «мир — это процесс», передает телеканал Fox News.

В одночасье этого не произойдет. Мы говорили о мирном процессе на Ближнем Востоке. Мир — это процесс, — признала она, комментируя ситуацию вокруг Украины.

Кроули добавила, что встреча между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным на Аляске прошла «очень продуктивно». Переговоры Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами также показали позитивную динамику, отметила она.

До этого американский лидер заявил, что «возвращение» Крыма Украине не представляется возможным. По его словам, таким же нереалистичным стал сценарий вступления Киева в Североатлантический альянс.

Ранее китайские СМИ писали, что президент РФ Владимир Путин удивительным образом повел себя после встречи с Трампом на Аляске. Как обратили внимание журналисты, глава РФ использовал момент для мощного дипломатического жеста. Вместо отъезда он задержался и посетил кладбище «Форт Ричардсон», где покоятся советские летчики.