Пьянство, позор с Байденом, скандал в семье: как живет вдова Навального

20 августа 2020 года в Омске приземлился самолет с Алексеем Навальным на борту. Прямо с трапа оппозиционер, который внезапно почувствовал себя плохо, был госпитализирован в местную больницу. Его команда заявила о предполагаемом отравлении, якобы санкционированном российскими властями. В то же время семья политика, в частности его жена Юлия, делала противоречивые заявления о состоянии блогера. Что на самом деле произошло с Навальным и как сейчас живет его вдова — в материале NEWS.ru.

Что произошло с Алексеем Навальным

20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву Навальному неожиданно стало плохо. Самолет сел в Омске, где оппозиционера поместили в больницу. Два дня спустя Навального в бессознательном состоянии с разрешения президента РФ Владимира Путина перевезли в клинику «Шарите» в Берлине, где местные доктора приступили к его лечению.

Спустя несколько дней немецкие врачи заявили, что Навальный мог быть отравлен веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Результаты его анализов изучила военная лаборатория. Она пришла к выводу, что для «отравления» оппозиционера мог быть использован яд из группы «Новичок». Тогдашняя канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала эту версию.

«Таким образом, очевидно, что Алексей Навальный является жертвой преступления. Его хотели заставить замолчать», — заявила она.

Омские врачи, которые боролись за жизнь Навального, не согласились с заключением немецких коллег. Главный токсиколог Омской области Александр Сабаев заявил: если бы оппозиционер действительно был отравлен, у него бы обнаружили нарушение работы почек, печени и легких. Однако этого не произошло, поэтому ухудшение здоровья политика могли спровоцировать другие факторы — от алкоголя и диет до стресса, переутомления и даже банального отсутствия завтрака, подчеркнул Сабаев.

Юлия и Алексей Навальные Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что не так с версией об отравлении Навального

Министерство иностранных дел РФ называло историю с «отравлением» Навального заранее спланированной провокацией против России. В ведомстве отмечали, что ФРГ и другие западные страны огульно обвинили Москву в покушении на жизнь оппозиционера, однако так и не смогли предоставить объективных доказательств своих «беспардонных заявлений».

Вопросы к версии об отравлении возникли и у правоохранителей. Управление на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу провело проверку, в рамках которой были опрошены более 200 человек, назначены свыше 60 различных судебных экспертиз, изъяты более 540 объектов. Эксперты пришли к заключению, что в биоматериалах и одежде Навального, а также в предметах, изъятых в гостинице и аэропорту Томска, не было найдено никаких признаков отравляющих веществ.

Соратники Навального Владлен Лось, Мария Певчих и Георгий Албуров, которые сопровождали его в поездке в Томск, уклонились от явки для дачи показаний. При этом следствие выяснило, что сразу после известий об ухудшении самочувствия оппозиционера члены его команды изъяли из гостиничного номера Навального несколько пластиковых бутылок из-под воды. Происхождение и судьбу этих бутылок так и не удалось установить.

Политолог Дмитрий Солонников в беседе с NEWS.ru раскрыл несколько версий того, что на самом деле случилось с Навальным. Одна из них — борьба внутри оппозиции.

«Возможно, это было противостояние различных людей или групп, которые получали заказы и гранты от Запада. И люди из окружения Навального, работающие с зарубежными кураторами, решили: а зачем им получать деньги через Навального? Можно ведь его убрать, сделать из него посмертную икону, а дальше все заказы пойдут им напрямую. Такую версию криминальных разборок внутри этого сообщества нельзя отвергать», — пояснил собеседник.

Еще одна версия, что за отравлением стояли те самые западные кураторы, которые могли руководствоваться несколькими мотивами. Первый — запугать Навального, чтобы показать ему: защитить его способен только Запад, поэтому ему однозначно стоит работать против России.

«Второй момент — Навального уже могли рассматривать как отработанный материал. И его кураторы, ведущие против России информационную кампанию, посчитали, что иметь мертвого оппозиционера выгоднее, чем живого. Пользы от него уже не так много, есть достаточно молодых и активных людей, готовых работать с MI6, ЦРУ и другими разведками. А мертвый Навальный станет некой иконой, которую можно будет использовать в пропагандистской борьбе», — заметил эксперт.

Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда Фото: Антон Денисов/РИА Новости

Что жена Навального говорила о его отравлении

Официальным диагнозом, который Навальному поставили омские врачи, стало «нарушение углеводного обмена». О том, что незадолго до госпитализации у оппозиционера были проблемы с питанием, рассказала российским медикам его жена Юлия.

«Супруга Навального сообщила медработникам, что муж ограничивал себя в еде, в течение трех — пяти дней его беспокоил дискомфорт после приема пищи, питание носило нерегулярный характер. Супруга также предположила, что причинами недомогания могли стать диеты пациента, направленные на снижение веса», — передало ее слова транспортное управление МВД по СФО.

Однако позже Навальная публично заявляла об «отравлении». Например, после того как президент Национальной медицинской палаты РФ Леонид Рошаль предложил создать совместную российско-немецкую группу для выяснения причин состояния ее супруга, женщина наотрез отказалась. Навальная сослалась на то, что диагноз Алексея — «отравление фосфорорганическими соединениями» — давно известен, а Рошаль с российскими медиками «не имеют никакого отношения к его лечению».

Что сейчас с Юлией Навальной

После «отравления» мужа имя Юлии Навальной стало намного чаще фигурировать в СМИ. Она активно давала интервью и после возвращения оппозиционера в Россию в 2021 году, когда он был арестован в рамках дела «Ив Роше» за нарушение условий испытательного срока. После его смерти в колонии, куда Навальный был отправлен за мошенничество, неуважение к суду и создание экстремистского сообщества, его жена и вовсе стала новым лицом российской оппозиции.

Юлия Навальная на встрече с Джо Байденом Фото: White House/Global Look Press

Уже через несколько дней после кончины мужа Навальная отправилась на встречу с президентом США Джо Байденом. Правда, ее встреча с тогдашним хозяином Белого дома запомнилась казусом. Говоря о «политической борьбе», которую после смерти Алексея Навального хочет продолжить его жена, Байден назвал Юлию Иоландой.

Осенью 2024 года Навальная заявила о своем желании баллотироваться в президенты России. Однако к тому времени в СМИ появилась информация о серьезной алкогольной зависимости жены покойного оппозиционера. Канал RT со ссылкой на источники в окружении женщины сообщал, что на роль нового лидера оппозиции могут готовить дочь Навальной Дарью, с которой у женщины, предположительно, натянутые отношения. В 2019 году в Сети всплыла переписка девушки с подругой, в которой Дарья рассказывала о насилии в семье, признавалась в нетрадиционной сексуальной ориентации и употреблении запрещенных веществ.

Солонников уверен: Запад использовал Алексея Навального по полной, в конечном итоге спровоцировав его приезд в Россию. А после того как из оппозиционера сделали «мученика», якобы умершего в борьбе за идею, на арену вышла его жена.

«Но мы прекрасно понимаем, что Юлию Навальную также используют политтехнологи, которые раскручивают разные медийные проекты. В принципе они могут использовать любую аватарку — она всего лишь одна из многих, при этом далеко не самая главная», — подчеркнул политолог.

